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كويكب يتحول لكرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

كويكب يتحول لكرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا
4 ديسمبر 2024 10:38

قال مسؤولون وعلماء إن كويكباً أضاء سماء الليل في جمهورية ياقوتيا النائية في أقصى شرق روسيا اليوم الثلاثاء إذ خلّف كرة نارية قبل أن يحترق على الأرجح في الغلاف الجوي.

وذكرت وزارة الطوارئ في ياقوتيا أن جميع الهيئات الرسمية طبقت حالة التأهب عند اقتراب الكويكب، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار عقب سقوطه.

وأضافت الوزارة "تمكن سكان أوليكمينسك ولينسك من رؤية ذيل أشبه بذيل المذنب وضوء ساطع خلال الليل".
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية على منصة إكس إن من المعتقد أن يكون قطر الكويكب 70 سنتيمتراً ورُصد قبل 12 ساعة تقريباً من ظهوره في السماء.

وذكرت أنه دخل الغلاف الجوي الساعة 1.15 صباحاً بالتوقيت المحلي (1615 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوكالة "بفضل ملاحظات علماء الفلك حول العالم، استطاع نظام الإنذار لدينا من التنبؤ بهذا الأثر ضمن إطار زمني يبلغ زائد أو ناقص 10 ثوان".


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