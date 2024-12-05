أمازون تكشف عن عائلة Nova لنماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، الذراع السحابية لشركة أمازون، عن إطلاق عائلة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي متعددة الوسائط تحت اسم Nova.



جاء الإعلان خلال مؤتمر AWS re:Invent الذي أقيم في لاس فيغاس، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لأمازون، أندي جاسي، التفاصيل المتعلقة بهذه النماذج المبتكرة.



تضم عائلة Nova أربعة نماذج مخصصة للنصوص تحمل أسماء Micro وLite وPro وPremier.



تتميز هذه النماذج بتدرجها في الحجم والتعقيد والإمكانات، إذ إن النماذج الثلاثة الأولى متاحة للاستخدام الفوري، بينما لا يزال النموذج الأكثر تطوراً، Premier، قيد التدريب ومن المتوقع إطلاقه في أوائل عام 2025.



إلى جانب النماذج النصية، كشفت أمازون عن نموذجين إبداعيين: Nova Canvas لإنشاء الصور وNova Reel لإنتاج مقاطع الفيديو. توفر هذه النماذج قدرات متقدمة للمستخدمين في إنشاء محتوى بصري إبداعي بجودة عالية، مع إمكانية تعديل الصور والفيديوهات بناءً على الأوامر النصية.







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إمكانات النماذج النصية





تم تصميم نماذج النصوص في عائلة Nova لتلبية احتياجات متعددة. نموذج Micro، وهو الأصغر، متخصص في النصوص فقط ويوفر استجابات سريعة وفعالة بتكلفة منخفضة، مما يجعله مناسبًا لمهام مثل الترجمة وتلخيص النصوص وإجراء المحادثات. أما نموذج Lite، فيدعم النصوص والصور والفيديوهات، مما يجعله مثاليًا لتحليل المستندات أو التفاعل مع العملاء في الوقت الحقيقي.

نموذج Pro، الذي يُعد الأكثر تقدمًا حاليًا، يجمع بين إمكانيات النماذج السابقة ويُستخدم لتنفيذ مهام معقدة دون إشراف بشري، مثل إعداد التقارير وإرسالها تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا النموذج كـ"مدرس" لتدريب النماذج الأصغر مثل Micro وLite، مما يسمح بنقل المعرفة وتحسين الكفاءة.









حلول مخصصة للقطاعات المختلفة





أوضحت أمازون أن نماذج Nova تم تصميمها لتكون مرنة وقابلة للتخصيص بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات والصناعات المختلفة. يمكن لهذه النماذج أن تتكيف مع المصطلحات المتخصصة لأي قطاع، مثل القطاع الطبي أو الصناعي، لتوفير أداء دقيق وتحليل بيانات متقدم يعكس احتياجات العملاء.



قدرات إبداعية متقدمة





فيما يتعلق بالنماذج الإبداعية، يتيح Nova Canvas إنشاء صور احترافية من النصوص أو تعديل الصور الحالية بسهولة. يمكن للمستخدم، على سبيل المثال، تغيير تفاصيل ملابس معينة أو تعديل خلفيات الصور وفقًا لتفضيلاته. من جهة أخرى، يقدم Nova Reel إمكانيات عالية لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة بناءً على الأوامر النصية، مع دعم لحركات كاميرا سينمائية مثل التكبير أو التدوير.









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دعم لغوي واسع





تمتاز نماذج Nova بقدرتها على معالجة وإنشاء النصوص بأكثر من 200 لغة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية. ومع ذلك، فإن النماذج الإبداعية (Canvas وReel) تدعم الأوامر النصية باللغة الإنجليزية فقط.







التوافر عبر Amazon Bedrock





تتوفر نماذج Nova حاليًا، باستثناء Premier، من خلال منصة Amazon Bedrock، وهي خدمة سحابية مُدارة تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متطورة من أمازون وشركات أخرى. توفر المنصة أدوات متكاملة تساعد المستخدمين على بناء التطبيقات الذكية وتجربة النماذج لتلبية احتياجاتهم.

بهذا الإطلاق، تسعى أمازون إلى تقديم حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تجمع بين الكفاءة والتكلفة المنخفضة، مع التركيز على دعم الصناعات المختلفة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا التوليدية الحديثة.