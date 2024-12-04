الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق حلقات الموسم الرابع من برنامج المنكوس

انطلاق حلقات الموسم الرابع من برنامج المنكوس
4 ديسمبر 2024 16:08

انطلقت مساء أمس الحلقات التسجيلية للموسم الرابع من برنامج "المنكوس"، البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص بلحن المنكوس أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بالشعر النبطي، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

وبدأت الحلقة التسجيلية الأولى بتقرير مصور تضمن لمحة عن أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الرابع، وتضم الشاعر محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والشاعر شايع العيافي من المملكة العربية السعودية، وحمود جلوي من دولة الكويت، إضافة إلى العضو الجديد الشاعر متعب بن كروز المري من دولة قطر.

وتحدث أعضاء اللجنة عن لحن "المنكوس" وقدموا تعريفًا عنه، مشيدين بالمواسم السابقة، كما أعربوا عن توقعاتهم بأن يشهد الموسم الرابع تنافساً قوياً.

أخبار ذات صلة
العويس وشومان تختتمان ملتقى «استعادة الشعر» في الأردن
سعيد بن طحنون يتسلم ديوان شعر في رثاء طحنون بن محمد

ويتفرد هذا الموسم بتحديثات متميزة، حيث يواجه المشتركون استوديوهين منفصلين، في الاستوديو الأول يقدم المتسابقون أداءهم ضمن ديكور خاص يختلف عن كواليس المسرح في المواسم السابقة، أما في الاستوديو الثاني، فتستمع لجنة التحكيم للأداء من دون التعرف إلى هوية المتسابقين، وإذا حصل المتسابق على موافقتين من أربعة أعضاء في اللجنة، ينتقل عبر ممر خاص لمقابلة اللجنة والاستماع لآرائها، أما في حال لم يحصل على العدد المطلوب من الموافقات، فيغادر المسابقة.

وشهدت الحلقة عددًا من التحديات الممتعة خلف الكواليس، حيث خاض المؤدون تحديات مرحة من بينها "تحدي الميدان" ، كما تضمن البرنامج تقريرًا متميزًا عن زيارة المتسابقين إلى مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بمدينة العين، الذي أضاف بعدًا ثقافيًا غنيًا إلى الحلقة، متناولًا محطات الزيارة والفعاليات المرافقة.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك رحلة لاكتشاف التراث الفني في دول الخليج العربي، حيث بدأت من أبوظبي بلقاء فريق البرنامج بعضو لجنة التحكيم محمد بن مشيط المري، وفي ختام الحلقة، انتقلت الرحلة إلى الدوحة حيث التقى الفريق بعضو لجنة التحكيم متعب بن كروز، الذي تحدث عن أهمية المنكوس في دولة قطر، وقدم رؤية متميزة حول كيفية أداء هذا الفن في بلاده.

المصدر: وام
الشعر
برنامج المنكوس
الشعر النبطي
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
اليوم 16:58
الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
الرياضة
الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
اليوم 16:53
الفائزون في مسابقة البحث العلمي
«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقة البحث العلمي 2024
اليوم 16:37
الحناء تمثل طقساً اجتماعياً عريقاً في المجتمعات العربية
التعليم والمعرفة
اليونسكو تدرج "الحناء" بقائمة التراث الثقافي غير المادي
اليوم 16:30
"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
علوم الدار
"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©