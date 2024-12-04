انطلاق حلقات الموسم الرابع من برنامج المنكوس

انطلقت مساء أمس الحلقات التسجيلية للموسم الرابع من برنامج "المنكوس"، البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص بلحن المنكوس أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بالشعر النبطي، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

وبدأت الحلقة التسجيلية الأولى بتقرير مصور تضمن لمحة عن أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الرابع، وتضم الشاعر محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والشاعر شايع العيافي من المملكة العربية السعودية، وحمود جلوي من دولة الكويت، إضافة إلى العضو الجديد الشاعر متعب بن كروز المري من دولة قطر.

وتحدث أعضاء اللجنة عن لحن "المنكوس" وقدموا تعريفًا عنه، مشيدين بالمواسم السابقة، كما أعربوا عن توقعاتهم بأن يشهد الموسم الرابع تنافساً قوياً.

ويتفرد هذا الموسم بتحديثات متميزة، حيث يواجه المشتركون استوديوهين منفصلين، في الاستوديو الأول يقدم المتسابقون أداءهم ضمن ديكور خاص يختلف عن كواليس المسرح في المواسم السابقة، أما في الاستوديو الثاني، فتستمع لجنة التحكيم للأداء من دون التعرف إلى هوية المتسابقين، وإذا حصل المتسابق على موافقتين من أربعة أعضاء في اللجنة، ينتقل عبر ممر خاص لمقابلة اللجنة والاستماع لآرائها، أما في حال لم يحصل على العدد المطلوب من الموافقات، فيغادر المسابقة.

وشهدت الحلقة عددًا من التحديات الممتعة خلف الكواليس، حيث خاض المؤدون تحديات مرحة من بينها "تحدي الميدان" ، كما تضمن البرنامج تقريرًا متميزًا عن زيارة المتسابقين إلى مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بمدينة العين، الذي أضاف بعدًا ثقافيًا غنيًا إلى الحلقة، متناولًا محطات الزيارة والفعاليات المرافقة.

إضافة إلى ذلك، كانت هناك رحلة لاكتشاف التراث الفني في دول الخليج العربي، حيث بدأت من أبوظبي بلقاء فريق البرنامج بعضو لجنة التحكيم محمد بن مشيط المري، وفي ختام الحلقة، انتقلت الرحلة إلى الدوحة حيث التقى الفريق بعضو لجنة التحكيم متعب بن كروز، الذي تحدث عن أهمية المنكوس في دولة قطر، وقدم رؤية متميزة حول كيفية أداء هذا الفن في بلاده.