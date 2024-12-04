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التعليم والمعرفة

اليونسكو تدرج "الحناء" بقائمة التراث الثقافي غير المادي

الحناء تمثل طقساً اجتماعياً عريقاً في المجتمعات العربية
4 ديسمبر 2024 16:30

أعلنت وزارة الثقافة المصرية اليوم الأربعاء إدراج "الحناء" بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كتراث عربي مشترك.
وقالت الوزارة في بيان إن ملف (الحناء: الطقوس، الممارسات الجمالية والاجتماعية) المقدم من 16 دولة عربية جرى اعتماده خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث غير المادي باليونسكو المنعقدة حاليا في أسونسيون عاصمة باراجواي.
والحناء هي صبغة مستخرجة من النباتات الطبيعية تستخدم في الحياة اليومية والمناسبات المختلفة يرتبط رسمها على الجلد عادة بأشكال وأنماط متعددة بترديد الأهازيج والأغاني الشعبية مع الرقص.
وقالت نهلة إمام مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي إن "الحناء ليست مجرد عنصر جمالي، بل تمثل طقسا اجتماعيا عريقا في المجتمعات العربية".
وملف الحناء ليس الأول الذي تدرجه مجموعة من الدول العربية مجتمعة بقائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي إذا سبقها ملف (الخط العربي) في 2023 و(نخيل التمر: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات) في 2019 وغيرها من العناصر.

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المصدر: وكالات
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