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التعليم والمعرفة

الفنان مبارك ماشي شخصية مهرجان الإمارات لمسرح الطفل 18

الفنان مبارك ماشي شخصية مهرجان الإمارات لمسرح الطفل 18
4 ديسمبر 2024 19:45

محمد عبدالسميع (الشارقة)
نظراً لعطائه اللا محدود، وجهوده البناءة في مسرح الطفل، اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته 18، التي ستنطلق في العشرين من شهر ديسمبر الحالي، وتستمر حتى الخامس والعشرين منه، الفنان الإماراتي القدير مبارك ماشي، ليكون شخصية هذه الدورة من المهرجان.
بدأ مبارك مسيرته الفنية في العام 1984، حينما استدعاه المخرج الرائد عبدالله المناعي، ليكون ضمن طاقم التمثيل في العمل المسرحي الذي حمل عنوان «الأعرج والمرآة»، ليأتي بعد ذلك موعده الثاني، مع المخرج محفوظ الدسوقي، مسرحية «ثوب الإمبراطور». حضر مبارك ماشي في أيام الشارقة المسرحية أول مرة، في العام 1996، بمسرحية «استفهام»، وقدم العديد من العروض المسرحية ممثلاً، ليتحول بعد ذلك إلى الإخراج، وينال أول جائزة له كمخرج مسرحي عن مسرحية «أوركسترا»، وقدمت في العام 2014، كما كان لها نصيب في أن تكون حاضرة في مهرجان المسرح الخليجي الذي أقيم في الشارقة في العام ذاته.
في مسرح الطفل، بدأ مبارك مشواره معتمداً على الخبرة التي تحصل عليها في مسرح الكبار، مؤلفاً ومخرجاً، من خلال مسرحية «مدينة السندباد»، من إنتاج «مسرح ليلى» – مسرح زايد للطفولة والمواهب – حالياً، والتي شاركت في الدورة الثالثة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في العام 2007، وكانت الموعد الأول لمبدعنا مع هذا المهرجان. بعد ذلك في العام 2009، توّج مبارك ماشي بأول جائزة في الإخراج في مجال مسرح الطفل، حينما قدم مسرحية «حكاية عبود ودودو»، ونال العرض أيضاً جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، ليكون ذلك العرض شاهداً على ولادة مخرج مسرحي شاب في مسرح الطفل، اسمه مبارك ماشي.
بعدها قدّم مبارك العديد من المسرحيات في مسرح الطفل أهمها: «برودكاست من المريخ» في 2010، «جزيرة المشاعر» 2012، «البلورة والخاتم» 2013، «سيمفونية مهرة» 2014، «ملكة الثلج» 2016، وأخيراً مسرحية «المبدعون» التي نالت جائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الأخيرة، 2023. نال مبارك العديد من الجوائز في المهرجانات المسرحية الخارجية، أهمها: جائزة أفضل إخراج: مهرجان مزون الدولي لمسرح الطفل، 2016، عن مسرحية «سيمفونية مهرة». وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان مسرح الطفل العربي في الكويت 2014، عن مسرحية «سيمفونية مهرة» أيضاً. قدّم مبارك العديد من الأوبريتات الخاصة بالمناسبات الوطنية، كما أخرج وأنتج العديد من العروض الجماهيرية التي لاقت نجاحاً واسعاً إبان عرضها، كما كان له حضور متميز في الدراما التلفزيونية أيضاً. نال مبارك ماشي، خلال مشواره المسرحي، العديد من التكريمات وشهادات التقدير، في رحلة مسرحية لا تزال في أوج عطائها.

مبارك ماشي
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