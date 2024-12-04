«دبي للثقافة» تنظم «ملتقى دبي للنحت 2024»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إطلاق النسخة الأولى من «ملتقى دبي للنحت 2024»، الهادف إلى التعريف بأهمية فن النحت، ودوره في تعزيز هوية دبي البصرية، وتحقيق أهداف استراتيجية الفن في الأماكن العامة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، وترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويأتي الملتقى، الذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري في حي الشندغة التاريخي، في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مجال فن النحت.

يشهد الملتقى الذي يدعم «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، مشاركة أكثر من 15 نحاتاً من الإمارات والخليج والعالم.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن دبي أصبحت مركزاً للإبداع في مختلف الفنون.

وقال: «يمثل ملتقى دبي للنحت «حدثاً متفرداً يبرز أهمية فن النحت الذي يُعد تجسيداً ملموساً للإبداع الإنساني ويعكس أصالة المجتمعات وقدرتها على الابتكار، حيث يجمع الحدث نخبة من النحاتين الموهوبين والمتميزين بإبداعهم وحرفتهم، وتمكينهم من تبادل الخبرات وتقديم منحوتات تنبض بقيم الجمال، ضمن فعالية مرموقة تجمع بين الفن والإلهام».