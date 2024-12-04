الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تنظم «ملتقى دبي للنحت 2024»

سعيد مبارك بن خرباش
5 ديسمبر 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود حماية اللاجئين والنازحين في العالم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إطلاق النسخة الأولى من «ملتقى دبي للنحت 2024»، الهادف إلى التعريف بأهمية فن النحت، ودوره في تعزيز هوية دبي البصرية، وتحقيق أهداف استراتيجية الفن في الأماكن العامة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، وترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
ويأتي الملتقى، الذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري في حي الشندغة التاريخي، في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مجال فن النحت.
يشهد الملتقى الذي يدعم «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، مشاركة أكثر من 15 نحاتاً من الإمارات والخليج والعالم.   
وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن دبي أصبحت مركزاً للإبداع في مختلف الفنون. 
وقال: «يمثل ملتقى دبي للنحت «حدثاً متفرداً يبرز أهمية فن النحت الذي يُعد تجسيداً ملموساً للإبداع الإنساني ويعكس أصالة المجتمعات وقدرتها على الابتكار، حيث يجمع الحدث نخبة من النحاتين الموهوبين والمتميزين بإبداعهم وحرفتهم، وتمكينهم من تبادل الخبرات وتقديم منحوتات تنبض بقيم الجمال، ضمن فعالية مرموقة تجمع بين الفن والإلهام».

دبي للثقافة
دبي
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
النحت
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©