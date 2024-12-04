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التعليم والمعرفة

«المسرح الصحراوي» الثامن ينطلق بعرض «الرداء المخضب بالدماء»

العويس وبورحيمه خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
5 ديسمبر 2024 01:15

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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بمسرحية «الرداء المخضب بالدماء» التي كتب نصّها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يستهل مهرجان المسرح الصحراوي في دورته الثامنة أعماله والتي تنطلق مساء الثالث عشر حتى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، برعاية كريمة من سموّه، تجسيداً لهذا النوع من المسرح، كملتقى فني وثقافيّ متجدد الإبداعات، والفرجة الشعبية المستمدة والمستلهمة من خزائن الحكايات والقصص والسير والتجارب الملهمة.
وفي المؤتمر الصحفي، الذي حضره رئيس الدائرة الثقافية بالشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة المسرح مدير المهرجان أحمد أبو رحيمة، أكد صالح الطنيجي المنسق العام للمهرجان، على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في دعم المهرجان لتعزيز مكانة الشارقة، كعاصمة ثقافية عالمية، وتطوير الفنون المسرحية في المنطقة، وتوفير منصة للفنانين والمبدعين، لعرض أعمالهم في بيئة فنية وفريدة تجمع بين سحر الطبيعة الصحراوية والعروض المسرحية المبتكرة في قلب الصحراء، كبعد مميز وأجواء ساحرة، يتفاعل معها الجمهور.
وأشار الطنيجي إلى تنوّع المهرجان، وإتاحته جواً من الحوار والمسامرات الجامعة ما بين الفن والفكر، مما يعطي بعداً اجتماعياً وحضارياً لعروض المهرجان. 

رحلة رائدة  
وقالت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، إنّ دورة المسرح الصحراوي الحالية ستشهد رحلة رائدة وهادفة تثري الحركة المسرحية العربية وتفتح فضاءات وآفاقاً من التجديد والابتكار، مؤكدةً الدعم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للمهرجان، خصوصاً وقد كان عدد من نصوصه المسرحية رافداً للمهرجان في دورات سابقة.
وألقت المعيني إطلالة على مسرحية «الرداء المخضب بالدماء» التي تجسدها فرقة مسرح الشارقة الوطني، بمشاركة من أبرز فناني المسرح الإماراتي ومن إخراج الفنان الإماراتي محمد العامري.

مهرجان المسرح الصحراوي
الإمارات
الشارقة
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