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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تستعد لإطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء 4»

«دبي للثقافة» تستعد لإطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء 4»
5 ديسمبر 2024 20:08

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، خلال الفترة من 4 وحتى 12 يناير المقبل، ويرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع»، وتسعى الهيئة من خلاله إلى توفير منصة مبتكرة قادرة على تمكين صناع الأفلام وأصحاب المواهب والمبدعين من عرض أعمالهم وقصصهم المختلفة أمام الجمهور، ما يسهم في تحقيق رؤية «دبي الثقافية» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وستطل نسخة المهرجان الرابعة ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وتهيئة بيئة إبداعية تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وتحفيز المواهب الجديدة على المشاركة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة ثقافية استثنائية لزوار الحدث من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وسيتضمن برنامج المهرجان تقديم سلسلة من عروض الأفلام المميزة، والعروض الأدائية الحية، إضافة إلى تشكيلة من ورش العمل والحوارات والجلسات النقاشية الملهمة، والأعمال الفنية المتنوعة، ومعرض للفنون الرقمية، ومنطقة للعائلات، إلى جانب تجارب مشوقة تشمل السوق، والمسابقات، وركن المأكولات والمشروبات المحلية.
واستلهم تصميم نسخة مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» لهذا العام من شجرة الغاف، التي تعد الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس التصميم ممراً مركزياً يمثل «الجذع» ويقود إلى ممرات فرعية تمثل «الأغصان» وتستعرض أعمالاً إبداعية متنوعة، بينما تسلط «الثمار» الضوء على أصحاب المواهب الناشئة من خلال جداريات نابضة بالحياة وفنون رقمية وعروض تقليدية، ما يوفر تجربة غنية تلبي تطلعات جميع زوار المهرجان.

المرموم
محمية المرموم
محمية المرموم الصحراوية
المرموم: فيلم في الصحراء
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دبي
محمية المرموم في دبي
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