إطلاق الصاروخ "فيجا سي" الأوروبي بنجاح

بعد عامين تقريباً من إطلاق فاشل، انطلق الصاروخ "فيجا سي" الأوروبي أخيراً من مركز الفضاء الأوروبي في كورو، بجويانا الفرنسية، الخميس في الساعة 2120 بتوقيت جرينتش.



ويعد هذا الإطلاق بالغ الأهمية لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، وهو ما يمكنها من إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء بشكل مستقل، مما يعزز وصول أوروبا إلى الفضاء.



ويعتبر "فيجا سي" نسخة أكثر تقدماً من الصاروخ "فيجا" الأصلي، الذي كان قد نجح في إطلاق الأقمار الصناعية الخفيفة منذ عام 2012 وحتى أوائل هذا العام.

ووفقاً لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن الصاروخ الجديد يمكنه حمل حوالي 800 كيلوجرام إضافية من الحمولة، كما أنه أكثر فعالية من حيث التكلفة وقادر على وضع الأقمار الصناعية في مدارات على ارتفاعات مختلفة.

يشار إلى أنه رغم نجاح أول رحلة للصاروخ "فيجا سي" في يوليو 2022، إلا أن أول إطلاق تجاري له في ديسمبر 2022 انتهى بالفشل.

فقد انحرف الصاروخ عن مساره بعد وقت قصير من الإطلاق بسبب مشكلة في المحرك، مما أدى إلى تدميره وسقوطه في البحر. ومنذ ذلك الحين، تم إلغاء جميع عمليات الإطلاق المخططة حتى الإطلاق الحالي.