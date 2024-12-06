«شهر اللغة العربية» في نواكشوط يحتفي بـ «المعجم التاريخي»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت فعاليات «شهر اللغة العربية»، الذي ينظمه «مجلس اللسان العربي بموريتانيا» من نهاية نوفمبر الماضي إلى نهاية ديسمبر الجاري، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ندوة ثقافية حملت عنوان «المعجم التاريخي للغة العربية.. منجز العصر وإسهام القطر»، سلطت الضوء على أهمية المعجم كواحد من أبرز المشاريع التي تخدم اللغة العربية وتعزز مكانتها، تبعها عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المعجم ومراحل العمل عليه.

جاء ذلك في حفل افتتاح «شهر اللغة العربية» تحت إشراف معالي السيد الحسين امدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وبحضور حمد غانم المهيري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية، وجمع من النخبة الثقافية والعلمية والسياسية والإعلامية في موريتانيا، إبرازاً لمكانة اللغة العربية واحتفاء بها بوصفها لغة عالمية من خلال حزمة من الأنشطة الثقافية والعلمية.

شارك في الندوة كل من الخليل النحوي، رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية، وأبو بكر سيلا، ممثل الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية، وابوه بلبلاه، مدير الدروس في المدرسة العليا للتعليم، ضيف هذه النسخة من «شهر اللغة العربية».

وأشاد معالي الوزير الموريتاني بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير عمل المجامع العربية، والإنجاز الذي حققته الشارقة والمتمثل في إصدار«المعجم التاريخي للغة العربية» في 127 مجلداً، مشيراً إلى العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن الشيخ الغزواني للتمكين للغة العربية، ودعا إلى مضاعفة الجهود لمعالجة النقص الحاصل في محتواها الرقمي، مؤكداً أن اللغة العربية منارة الموريتانيين في الداخل وسفارتهم في الخارج.

تضمنت فعاليات حفل افتتاح «الشهر العالمي للغة العربية» عرض فيلمين وثائقيين، الأول حول «المعجم التاريخي للغة العربية» وخطوات إنجازه ومراحل العمل عليه، والثاني عن مسيرة «مجلس اللسان العربي بموريتانيا».

وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء الفريق الموريتاني من المشاركين في «المعجم التاريخي للغة العربية»، ومنحهم شهادات تقدير، مع توزيع بطاقات تسجيل الدخول الرقمي إلى «المعجم» ومدونته، على الحاضرين.