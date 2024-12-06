الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«شهر اللغة العربية» في نواكشوط يحتفي بـ «المعجم التاريخي»

«شهر اللغة العربية» في نواكشوط يحتفي بـ «المعجم التاريخي»
6 ديسمبر 2024 18:44

الشارقة (الاتحاد)
شهدت فعاليات «شهر اللغة العربية»، الذي ينظمه «مجلس اللسان العربي بموريتانيا» من نهاية نوفمبر الماضي إلى نهاية ديسمبر الجاري، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ندوة ثقافية حملت عنوان «المعجم التاريخي للغة العربية.. منجز العصر وإسهام القطر»، سلطت الضوء على أهمية المعجم كواحد من أبرز المشاريع التي تخدم اللغة العربية وتعزز مكانتها، تبعها عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المعجم ومراحل العمل عليه.
جاء ذلك في حفل افتتاح «شهر اللغة العربية» تحت إشراف معالي السيد الحسين امدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وبحضور حمد غانم المهيري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية، وجمع من النخبة الثقافية والعلمية والسياسية والإعلامية في موريتانيا، إبرازاً لمكانة اللغة العربية واحتفاء بها بوصفها لغة عالمية من خلال حزمة من الأنشطة الثقافية والعلمية.

شارك في الندوة كل من الخليل النحوي، رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية، وأبو بكر سيلا، ممثل الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية، وابوه بلبلاه، مدير الدروس في المدرسة العليا للتعليم، ضيف هذه النسخة من «شهر اللغة العربية».
وأشاد معالي الوزير الموريتاني بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير عمل المجامع العربية، والإنجاز الذي حققته الشارقة والمتمثل في إصدار«المعجم التاريخي للغة العربية» في 127 مجلداً، مشيراً إلى العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن الشيخ الغزواني للتمكين للغة العربية، ودعا إلى مضاعفة الجهود لمعالجة النقص الحاصل في محتواها الرقمي، مؤكداً أن اللغة العربية منارة الموريتانيين في الداخل وسفارتهم في الخارج.

أخبار ذات صلة
مختصون: «المعجم التاريخي» إنجاز يصون إرث لغة الضاد للأمة العربية

تضمنت فعاليات حفل افتتاح «الشهر العالمي للغة العربية» عرض فيلمين وثائقيين، الأول حول «المعجم التاريخي للغة العربية» وخطوات إنجازه ومراحل العمل عليه، والثاني عن مسيرة «مجلس اللسان العربي بموريتانيا».
وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء الفريق الموريتاني من المشاركين في «المعجم التاريخي للغة العربية»، ومنحهم شهادات تقدير، مع توزيع بطاقات تسجيل الدخول الرقمي إلى «المعجم» ومدونته، على الحاضرين. 

شهر اللغة العربية
مجلس اللسان العربي في موريتانيا
المعجم التاريخي للغة العربية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
اليوم 20:01
صورة رئيس الدولة تزين أعلى برج في بلغراد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
علوم الدار
صورة رئيس الدولة تزين أعلى برج في بلغراد بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
اليوم 20:50
قوافل تحمل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. 5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة
اليوم 20:20
لوكلير ونورس يتبادلان الفوز بـ«التجارب الحرة» في «جائزة أبوظبي»
الرياضة
لوكلير ونورس يتبادلان الفوز بـ«التجارب الحرة» في «جائزة أبوظبي»
اليوم 20:18
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
الرياضة
مدرب نيوكاسل يتوقع «تقلبات» في «الانتقالات الشتوية»!
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©