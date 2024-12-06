انطلاق الموسم الحادي عشر من برنامج «أمير الشعراء»

أبوظبي (وام)

انطلقت مساء أمس الأول، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، أولى حلقات البث المباشر للموسم الحادي عشر من برنامج أمير الشعراء، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

حضر الحلقة، التي بثت عبر قناتي أبوظبي وبينونة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، والمديرون التنفيذيون للقطاعات في الهيئة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج المكونة من الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وكوكبة من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين، وجمهور من محبي الشعر العربي الفصيح.

استهلت الحلقة الافتتاحية بتقديم أوبريت شعري بعنوان «الشعر يجمعنا» من تأليف الشاعرة المتوجة بلقب الموسم الماضي من أمير الشعراء عائشة السيفي، والشاعرة الحاصلة على المركز الثاني في الموسم نفسه نجاة الظاهري، وألحان محمد الأحمد، ومشاركة طلاب وطالبات مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي.

واحتفت كلمات الأوبريت بالشعر العربي، وما يحمله من قيم سامية ودوره في جمع أبناء لغة الضاد حوله، منوهاً بدور دولة الإمارات وأبوظبي في رعاية الشعر والاهتمام به.

وتحدث في بداية الحلقة أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، حيث أعرب الدكتور علي بن تميم، عن سعادته بتزامن بدء البرنامج في موسمه الحادي عشر مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى إلى استرجاع الأمجاد الشعرية العربية.

من جانبه، أبدى الدكتور وهب رومية، سعادته بالانضمام إلى لجنة تحكيم البرنامج، وحيا الشعراء المشاركين، الذين وصفهم بأنهم «ملوك الكلام» الذين يعتمد عليهم لتجديد اللغة، مشيراً إلى وجود ثراء شعري يستحق الرعاية في قصائد شعراء الموسم الجديد من البرنامج، فضلا عن حضور أصوات قوية للمرأة.

من جهته أوضح الدكتور محمد حجو، أن حضور الشعراء في المقابلات أظهر أن شعراء البرنامج متنوعو التجارب في أفكارهم وقضاياهم وهمومهم.

وألقى الشعراء الأربعة المشاركون في الحلقة قصائدهم أمام لجنة التحكيم، التي قررت تأهيل الشاعرين يزن عيسى، من سوريا بحصوله على 45 درجة من 50، وعبدالواحد عمران، من اليمن بحصوله على 42 درجة من 50 إلى المرحلة التالية من المنافسة، فيما حصلت سمية دويفي، من الجزائر على 40 درجة، ومحمد إدريس، من العراق على 35 درجة، بانتظار تأهل أحدهما إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع.

وعرضت الحلقة الافتتاحية تقريراً مصوراً عرّف المشاهدين بالشعراء العشرين المتأهلين إلى الحلقات المباشرة، وهم المختار عبدالله صلاحي، من موريتانيا، وأحمد إمام، وأحمد نناوي، وسرى علوش من مصر، وأسماء الحمادي، وعبدالرحمن الحميري، من دولة الإمارات، وجبريل آدم جبريل، من تشاد، وحسين علي آل عمار، من السعودية، وسمية دويفي، ونجوى عبيدات، من الجزائر، وعبدالسلام سعيد أبو حجر، من ليبيا، وعبدالواحد عمران، من اليمن، وعثمان الهيشو قرابشي، من المغرب، وعلا خضارو من لبنان، وعماد أبو أحمد، من ألمانيا، وفارس صالح، من فلسطين، ومحمد إدريس، من العراق، ومحمد زياد شودب، ومي عيسى رومية، ويزن عيسى، من سوريا.

كما عرضت الحلقة تقريراً يوضح آلية التنافس في الموسم الحادي عشر من البرنامج التي تشمل مراحل عدة، للوصول إلى إمارة الشعر.