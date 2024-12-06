جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لعدد من أفرعها

أبوظبي (وام)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها التاسعة عشرة لعام 2024 - 2025، لفروع «الآداب»، و«المؤلف الشاب»، و«أدب الطفل والناشئة»، و«تحقيق المخطوطات»، التي تتم مراجعتها وتقييمها حالياً من قبل لجان تحكيم الجائزة.

واستقبلت الجائزة في دورتها الحالية أكثر من 4 آلاف ترشيح، من 75 دولة منها 20 دولة عربية و55 دولة أجنبية، بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي ألبانيا، وبوليفيا، وكولومبيا، وترينيداد وتوباغو، ومالي، وهو ما يؤكد ريادة الجائزة ومكانتها العالمية.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع «الآداب» 12 عنواناً من 7 دول هي تونس، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والكويت، والسودان، في حين ضمّت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب» 12 عنواناً من 7 دول هي، مالي، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، وسوريا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة.

واشتملت القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل والناشئة» على 13 عنواناً من 7 دول هي الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، ومصر، والمغرب، وقطر، والأردن، والجزائر، بينما ضمّت القائمة الطويلة لفرع «تحقيق المخطوطات» 13 عنواناً من 6 دول هي المملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، والعراق.

وستواصل الجائزة إعلان القوائم الطويلة للفروع الأخرى تباعاً.

وتعد جائزة الشيخ زايد للكتاب، من الجوائز الدولية المرموقة، التي تكرّم الأعمال الإبداعية والأدبية النوعية، وتمنح لصناع الثقافة والناشرين والكتاب والمبدعين والشباب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والفنون واللغة العربية والمخطوطات وغيرها، دعماً للمشهد الثقافي العالمي والمساهمة في بناء جسور حضارية قائمة على قيم الحوار البناء والسلام والتعايش.