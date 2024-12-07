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التعليم والمعرفة

«النادي الثقافي العربي» يناقش الأنشطة الإلكترونية وتأثيراتها

«النادي الثقافي العربي» يناقش الأنشطة الإلكترونية وتأثيراتها
8 ديسمبر 2024 03:02

الشارقة (الاتحاد)

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نظم النادي الثقافي العربي، مساء أمس الأول، محاضرة بعنوان «الأنشطة الإلكترونية وتأثيرها على الأسرة» ألقتها المهندسة إيمان عبد الله، خبيرة الهندسة الإلكترونية، وأدارها الإعلامي د.أحمد طقش.
في مستهل الجلسة طرح طقش عدة تساؤلات حول الأسباب التي تدعو إلى تناول مثل هذه القضايا، وحول انعكاسات التعاطي الإلكتروني على حياة الأسرة والأطفال بشكل خاص، وأبرز المشكلات ومجالات معالجتها.
المهندسة إيمان في تناولها لتلك الأسئلة قالت، إن كل شخص نشط لديه مسؤولية مجتمعية، توجب عليه أن ينشر الثقافة الاجتماعية التي تؤسس للأمان والسلام وتحفظ تماسك الأسرة والمجتمع،  وانطلاقاً من هذه المسؤولية الاجتماعية يأتي تنظيم مثل هذه المحاضرات التي تحاول أن تساعد الأفراد والأسر على فهم التطور الهائل في مجال التكنولوجيا وثورة المعلومات، وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية وسلبية، فهذا هو الدور المنوط بنا كمثقفين.
  وأضافت إيمان عبدالله: هنا يكمن دور الأسرة والتربويين والمجتمع، فيجب أن تكون الأسرة على وعي بهذا الخطر الهائل الذي يهدد أبناءهم، وأن تكون على مستوى من المعرفة الثقافية الإلكترونية التي تخولها إمكانية متابعة ما يجري، ومعرفة التطبيقات والمواقع الضارة التي يمكن أن تؤثر عليهم.

النادي الثقافي العربي
الشارقة
الثقافة
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