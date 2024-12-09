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لقاء في رأس الخيمة يناقش الأهمية السياحية للمتاحف الخاصة

لقاء في رأس الخيمة يناقش الأهمية السياحية للمتاحف الخاصة
9 ديسمبر 2024 21:21

رأس الخيمة (وام)

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أكد المشاركون في لقاء حول «المتاحف الخاصة وأهميتها السياحية»، نظمته دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، في مجلس جاسم محمد بن درويش النعيمي، أهمية وقيمة الدور الذي تؤديه تلك المتاحف ثقافياً واجتماعياً في الإمارات. وأوضح الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، خلال اللقاء، الذي أداره الإعلامي محمد إبراهيم، أن التحديات، التي تواجه المتاحف الشخصية هي التمويل، للحفاظ عليها وتطويرها، والوعي العام، في ظل نقص الوعي بأهمية المتاحف الشخصية، والتوثيق في ظل حاجتها إلى توثيق شامل للمقتنيات، معتبرا أن الحلول في هذا الإطار تتمثل في تعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، لدعمها وتكثيف الحملات الإعلامية والتعليمية لنشر الوعي بأهميتها، واستخدام التكنولوجيا لتوثيق المقتنيات وإتاحتها للجمهور بصورة رقمية.من جانبه أكد ناصر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمتاحف، أهمية حصر مُقتنيات المتاحف الخاصة، وإيجاد آلية لإحصائها، وتحديد مصادرها، مشدداً على أهمية تدريب أصحابها في الإمارات، وتوثيق مقتنيات متاحفهم.
وبين الكاتب والباحث نجيب الشامسي، أن المتاحف الشخصية تكشف عن حس وطني، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تضم 35 متحفاً شخصياً. وقال إن المتاحف تسهم في تنمية السياحة، عبر تعزيز حضورها في المشهدين السياحي والثقافي، مقترحاً تنظيم زيارات سياحية إلى تلك المملوكة للمواطنين، وإقرار رسوم لدخولها، لتُدر عليهم دخلاً مادياً يساعد على خدمتها ورعايتها.
بدورها أشارت الدكتورة فاطمة المعمري، مديرة مشاريع في وزارة الثقافة، إلى أن المتاحف المنزلية مشمولة بمجموعة من المشاريع التي ستنفذها الوزارة، وأولها الخارطة الثقافية التي تحتوي على المواقع الثقافية، التي يرغب السائح والباحث بزيارتها والاطلاع على مقتنياتها، وقانون التراث الثقافي، الذي ينظم هذا القطاع الذي تشكل المتاحف المنزلية جزءاً منه، بجانب دراسة احتياجات المتاحف الشخصية وعكسها في خططها المقبلة.
حضر اللقاء سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والباحث والكاتب نجيب عبدالله الشامسي، وناصر عبدالكريم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمتاحف، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة آثار ومتاحف رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، و35 من أصحاب المتاحف في رأس الخيمة.

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