المخيمات الشتوية.. تجارب ثقافية وإبداعية

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن بدء الاستعدادات لفتح أبواب مخيماتها الشتوية التي تنظمها في كافة أصولها ومواقعها التراثية والثقافية على فترتين، تبدأ الأولى من 16 وحتى 20 ديسمبر الجاري، بينما تبدأ الثانية خلال الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر ذاته، بهدف منح الصغار ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عاماً، مجموعة من التجارب الثقافية والفنية التفاعلية وتمكينهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

إحدى هذه الفعاليات هي مخيم متحف الشندغة الشتوي توفر للأطفال فرصاً عديدة تمكنهم من الاستمتاع بمغامرة اكتشاف الآثار الموجودة في مواقع دبي الأثرية، من خلال تشكيلة من ورش تعليمية وتفاعلية غنية، وسيتضمن المخيم رحلة ميدانية لموقع جميرا الأثري.

من جهة أخرى، سيوفر مخيم متحف الاتحاد الشتوي الذي يرفع شعار «أطفال اليوم: قادة الغد»، للناشئة سلسلة من الأنشطة التفاعلية والتحديات الجماعية التي تتيح لهم فرصة التعرف على رؤى الآباء المؤسسين وقيمهم وإنجازاتهم وتاريخ الدولة وثقافتها.