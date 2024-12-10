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منافسات قوية في الموسم الرابع من برنامج المنكوس

منافسات قوية في الموسم الرابع من برنامج المنكوس
10 ديسمبر 2024 15:53

شهدت الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج المنكوس في موسمه الرابع، أمس، منافسات قوية بين المشاركين في البرنامج الشعري الأول من نوعه، المتخصص بلحن المنكوس، الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية. وتميزت الحلقة التسجيلية الثانية بحضور متميز من المؤدين، تألقوا بأدائهم القوي، وتنافسوا لنيل إشادة لجنة التحكيم المكونة من محمد بن مشيط المري، وحمود جلوي، وشايع العيافي، ومتعب بن كروز المري. كما شهدت الحلقة التسجيلية الثانية مشاركة عدد من المتسابقين الذين لم يتمكنوا من تجاوز المرحلة الأولى داخل الاستوديو، ومن ثم لم يتأهلوا للانتقال إلى الاستوديو الثاني لمقابلة لجنة التحكيم. وحفلت الحلقة كذلك بعدد من التحديات الممتعة خلف الكواليس، إضافة إلى زيارة إلى بيت العود في أبوظبي، الذي يعد من أبرز معالم الحفاظ على التراث الموسيقي العربي، كما كانت هناك متابعة لرحلة اكتشاف التراث الفني في دول الخليج العربي، التي وصلت إلى السعودية والكويت، للتعرف إلى لحن المنكوس في كلا البلدين.

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المصدر: وام
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المنكوس
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