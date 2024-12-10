ركن الفنون يستقطب زوار مهرجان الظفرة للكتاب 2024

أبوظبي (وام) استقطب ركن الفنون في مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، زوار المهرجان، وقدم ورشاً متخصصة يعبرون فيها عن أنفسهم من خلال الفن، ويتعلمون من خلالها تقنيات إبداعية متنوعة تحت إشراف مدربين محترفين في بيئة شاملة وداعمة.وفي إطار المهرجان، المقام في حديقة مدينة زايد العامة ويستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، تعقد يومياً 4 ورش فنية مختلفة، تستوعب كل واحدة منها نحو 30 شخصاً يستفيدون مما تقدمه من مهارات وأفكار. ويشهد ركن الفنون ارتفاعاً متزايداً في أعداد المشاركين عبر الدورات المتتالية للمهرجان، ما يسهم في تحقيق رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافته الفنية، وبناء الوعي المعرفي لدى الأجيال التي تعد الفنون إحدى أهم مقوماته. ويقدم مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي يقام تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، نحو 200 فعالية متنوعة، تتوزع على 7 أركان ضمن ثلاثة برامج، ما يجعله منارة ثقافية رائدة، وتجربة عائلية فريدة.