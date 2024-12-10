افتتاح المعرض الاستعادي للفنان عثمان وقيع الله في «العويس الثقافية»

دبي (الاتحاد)

افتتحت الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء يوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري، المعرض الاستعادي للفنان السوداني الراحل عثمان وقيع الله (1925-2007) في قاعة المعارض بمؤسسة العويس الثقافية في دبي.

حضر الافتتاح الدكتور يوسف عايدابي، المستشار الثقافي لدارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقيّمة المعرض هناء وقيع الله، ولفيف من الفنانين والمبدعين والمثقفين وأصدقاء المؤسسة.

ضم المعرض الاستعادي نخبة من أعمال وقيع الله تجاوزت 85 عملاً توزعت بين الخط والحروفية والتشكيلية الموشاة بألوان رصينة، والمنمنمات والتذهيبات، إلى جانب الأحبار والأرضيات الشفافة، وغيرها من الابتكارات الجمالية التي تميز مدرسته المتفردة في الفن. ومن خلال هذا المعرض تسلط مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الضوء على تجربة عربية رائدة في فن الخط، حيث يمكن للمهتم أن يلقي نظرة شمولية على مجمل أعمال عثمان وقيع الله، الذي أعطى وهجاً جمالياً للخط العربي وعمل على فلسفته بحثاً وتنقيباً، واقترح نقاط ضوء بصرية جديدة.

وفي تقديمها لهذا المعرض ذكرت مؤسسة العويس الثقافية: «من خلال هذه الأعمال نتعرف بشكل دقيق على الحياة البانورامية لهذا المبدع الكبير الذي أثر في أجيال وأجيال، والذي يعتبر قامة من قامات الخط العربي، نقرأ أعماله بشكل فلسفي وكأننا ننصت إلى صوت الحرف وهو يلمع أمام أعيننا، ليس من خلال الشكل الجمالي فحسب، بل من خلال البعد الفلسفي». وقدمت الدكتورة فاطمة الصايغ درع العويس التذكارية لابنة الفنان هناء وقيع الله.