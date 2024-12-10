مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظم فعاليات الدورة الـ12 لـ«بالعربي»

دبي (وام) تنظم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات الدورة ال12 لمبادرة «بالعربي»، التي تعد إحدى أهم المبادرات المعرفية على مستوى المنطقة لتعزيز استخدام اللغة العربية عبر شبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، وإبراز جمالياتها ودورها في تنمية الهوية الثقافية للأجيال الشابة. وتحتفي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً بإطلاق فعاليات «بالعربي»، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع استخدام اللغة العربية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الوعي بجمالياتها وغناها وعمق ارتباطها بالتراث العربي وتقديم محتوى هادف يعزّز الهوية العربية. وتسلِّط نسخة هذا العام من المبادرة الضوء على أهمية اللغة العربية كمكوِّن أساسي للعلم والمعرفة ووسيلة للتواصل الفعَّال مع العالم، إذ تتضمَّن جدولاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التفاعلية والمسابقات التي تُقام في عدد من مراكز التسوق الرئيسة في دبي، إضافة إلى قنوات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، بهدف تعزيز ارتباط الشباب بلغتهم الأم وتوسيع دائرة استخدامها بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك غير الناطقين بها. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها المؤسسة منذ ما يزيد على عقد من الزمان تجسد التزامنا الراسخ بتعزيز الهوية العربية والعمل على تصميم أدوات فعالة للتعبير عنها وتكريس حضورها بين ثقافات العالم، وقد أثبتت المبادرة على مدار السنوات قدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد اللغوي العربي من خلال توجيه الأفراد نحو استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، ما عزز حضورها في الفضاء الرقمي وأعاد إحياء الروابط الثقافية واللغوية بين أفراد المجتمع.