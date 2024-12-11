واتساب يصلح ثغرة تتعلق بميزة "العرض مرة واحدة"

أعلنت واتساب عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كانت تسمح للمستخدمين بحفظ الصور والفيديوهات المرسلة باستخدام ميزة "العرض مرة واحدة"، والتي من المفترض أن تختفي تلقائيًا بعد مشاهدتها.



وقد تم الكشف عن هذه الثغرة في سبتمبر الماضي من قبل منصة TechCrunch، التي أوضحت أن الخلل كان موجودًا في تطبيق واتساب على الويب. هذا الخلل مكّن المستخدمين من عرض الصور والفيديوهات وحفظها باستخدام تقنيات معينة، مما أدى إلى انتهاك مبدأ الخصوصية الذي تهدف الميزة إلى تحقيقه.

صرّح المتحدث باسم واتساب، زيد الصوا، يوم الجمعة أن الشركة أطلقت تحديثًا طويل الأمد لمعالجة هذه المشكلة.











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دعوة المستخدمين لتحديث التطبيق وحماية خصوصيتهم



وأكد في بيانه أن واتساب يعمل باستمرار على تحسين طبقات الخصوصية، مشيرًا إلى أن التحديث الجديد يعزز من أمان ميزة "العرض مرة واحدة" على نسخة الويب.





كما دعا المستخدمين إلى الحرص على إرسال هذه الرسائل فقط إلى الأشخاص الذين يثقون بهم، مع التأكد من استخدام النسخة الأحدث من التطبيق.

الباحث الأمني تال بيري، الذي كان من بين أول من اكتشفوا الثغرة، أبلغ واتساب وTechCrunch عنها. وأشار أيضًا إلى أن هناك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وامتدادات متصفح تقدم حلولًا لتجاوز الميزة، بعضها متاح مقابل اشتراكات مدفوعة.





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ومع ذلك، وبعد إطلاق التحديث الأخير، بدأ مستخدمو هذه الأدوات يشكون من عدم قدرتهم على استغلال الثغرة مجددًا. وقد أكد بيري أن الطريقة التي كان يستخدمها لحفظ الصور لم تعد تعمل، وعبّر عن سعادته بأن البحث الذي أجراه ونشره ساعد في دفع واتساب إلى إصلاح الخلل وحماية خصوصية المستخدمين.





ميزة "العرض مرة واحدة"



ميزة "العرض مرة واحدة"، التي أطلقتها واتساب لأول مرة في عام 2021، مصممة للعمل على تطبيقات الهواتف الذكية فقط ولا تُدعم بشكل كامل على إصدار الويب أو سطح المكتب.





هذا الإصلاح الأخير يعكس التزام الشركة بتقديم حماية متقدمة لخصوصية المستخدمين، لكنه يذكرهم دائمًا بضرورة توخي الحذر عند مشاركة محتوى حساس.