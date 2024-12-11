الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

واتساب يصلح ثغرة تتعلق بميزة "العرض مرة واحدة"

واتساب يصلح ثغرة تتعلق بميزة "العرض مرة واحدة"
11 ديسمبر 2024 16:30

أعلنت واتساب عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كانت تسمح للمستخدمين بحفظ الصور والفيديوهات المرسلة باستخدام ميزة "العرض مرة واحدة"، والتي من المفترض أن تختفي تلقائيًا بعد مشاهدتها.


وقد تم الكشف عن هذه الثغرة في سبتمبر الماضي من قبل منصة TechCrunch، التي أوضحت أن الخلل كان موجودًا في تطبيق واتساب على الويب. هذا الخلل مكّن المستخدمين من عرض الصور والفيديوهات وحفظها باستخدام تقنيات معينة، مما أدى إلى انتهاك مبدأ الخصوصية الذي تهدف الميزة إلى تحقيقه.

صرّح المتحدث باسم واتساب، زيد الصوا، يوم الجمعة أن الشركة أطلقت تحديثًا طويل الأمد لمعالجة هذه المشكلة.





اقرأ أيضاً.. "واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها


 


 دعوة المستخدمين لتحديث التطبيق وحماية خصوصيتهم

أخبار ذات صلة
التحديث الجديد لجهاز الآيفون قد يدمر البطارية.. إليك الحل
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها


وأكد في بيانه أن واتساب يعمل باستمرار على تحسين طبقات الخصوصية، مشيرًا إلى أن التحديث الجديد يعزز من أمان ميزة "العرض مرة واحدة" على نسخة الويب.


كما دعا المستخدمين إلى الحرص على إرسال هذه الرسائل فقط إلى الأشخاص الذين يثقون بهم، مع التأكد من استخدام النسخة الأحدث من التطبيق.

الباحث الأمني تال بيري، الذي كان من بين أول من اكتشفوا الثغرة، أبلغ واتساب وTechCrunch عنها. وأشار أيضًا إلى أن هناك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وامتدادات متصفح تقدم حلولًا لتجاوز الميزة، بعضها متاح مقابل اشتراكات مدفوعة.

اقرأ أيضاً.. "واتساب" يُسهل إدارة جهات الاتصال مع ميزات أمان جديدة

 

 

 




ومع ذلك، وبعد إطلاق التحديث الأخير، بدأ مستخدمو هذه الأدوات يشكون من عدم قدرتهم على استغلال الثغرة مجددًا. وقد أكد بيري أن الطريقة التي كان يستخدمها لحفظ الصور لم تعد تعمل، وعبّر عن سعادته بأن البحث الذي أجراه ونشره ساعد في دفع واتساب إلى إصلاح الخلل وحماية خصوصية المستخدمين.


ميزة "العرض مرة واحدة"

ميزة "العرض مرة واحدة"، التي أطلقتها واتساب لأول مرة في عام 2021، مصممة للعمل على تطبيقات الهواتف الذكية فقط ولا تُدعم بشكل كامل على إصدار الويب أو سطح المكتب.


هذا الإصلاح الأخير يعكس التزام الشركة بتقديم حماية متقدمة لخصوصية المستخدمين، لكنه يذكرهم دائمًا بضرورة توخي الحذر عند مشاركة محتوى حساس.

المصدر: وكالات
واتساب
الهواتف الذكية
تطبيقات الهواتف الذكية
آخر الأخبار
الأرصاد
علوم الدار
حالة الطقس في الإمارات غداً
اليوم 17:53
أمام رئيس الدولة ونائبيه.. وزيرة الأسرة في حكومة الإمارات تؤدي اليمين الدستورية
علوم الدار
أمام رئيس الدولة ونائبيه.. وزيرة الأسرة في حكومة الإمارات تؤدي اليمين الدستورية
اليوم 17:36
شرطة أبوظبي
علوم الدار
«درب السلامة 2» تدعو إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة
اليوم 17:20
«الاتحاد للطيران» تعزز اتفاقية الشراكة بالرمز مع طيران السيشل
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تعزز اتفاقية الشراكة بالرمز مع طيران السيشل
اليوم 17:01
ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان الشهر الماضي
اقتصاد
ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان الشهر الماضي
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©