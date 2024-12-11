مجلس حكماء المسلمين يشارك في «جدة الدولي للكتاب»

أبوظبي (وام) يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غداً الخميس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتأتي مشاركة المجلس انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون والتعايش المشترك.ويقدم جناح مجلس حكماء المسلمين أكثر من 220 إصداراً وكتاباً يعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب والتمييز، بالإضافة إلى نشر قيم الخير والمحبَّة والسلام، أبرزها 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.