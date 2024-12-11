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التعليم والمعرفة

مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلع على استراتيجية 2032

جانب من الاجتماع (من المصدر)
12 ديسمبر 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد) 

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أشاد مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية في اجتماعه الذي عقده برئاسة معالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن والتطور المتسارع الذي يشهده، وهو يرسخ مكانته بين الأرشيفات العالمية وبالمنظومة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يحفظ المحتوى الثقافي للدولة يصنعه وينشره، ما جعل له مكانته لدى الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث وثقافة الإمارات داخل الدولة وخارجها.
واطلع مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية التي تمتد لغاية 2032، واستعرض تقرير الأداء للعام 2024 وأبرز المشاريع المستقبلية التي تؤكد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال توثيق تاريخ الإمارات العريق، وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله، واستعرض أيضاً تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة، إذ صار له دور أساسي على صعيد إثراء مجتمعات المعرفة.
وأكد مجلس الإدارة أهمية دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في تمكين مجتمعات المعرفة، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية الدور الوطني الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد تقديم المعلومة الدقيقة والموثقة في إصداراته التي توثق تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بلغات عالمية عديدة، وثمن عالياً اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ذات العلاقة بالأرشفة والتوثيق وبما تضيفه على صعيد العمل الأرشيفي، واستقطابه التجارب المميزة في مجال الأرشفة والتدوين، ومشروعه الكبير المتمثل بموسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض عبدالله ماجد آل علي، المدير العام، ما حققه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد المؤتمرات المتخصصة التي ينظمها، والجوائز التي يحصدها لتميزه في أدائه وفي ما يقدمه وهو يحرص على التأهيل العلمي للأجيال في مجال إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية، وتطرق إلى أبرز المشاريع وأهم المبادرات التي يتبناها الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقد اعتمد مجلس الإدارة الخطة المالية والحساب الختامي لعام 2024، وبحث أيضاً استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال بناء المحتوى واستكمال مصادر المعرفة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمد المدفع
عبد الله ماجد آل علي
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