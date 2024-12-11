عجمان (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان إطلاق النسخة الثانية من «مهرجان المربعة للفنون»، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 16 ديسمبر الجاري في منطقة المسار التراثي بعجمان، حيث يجمع المهرجان الفنانين المحليين والعالميين في حدث فني ثقافي عالمي.

وأطلق على المهرجان هذا الاسم نسبة إلى «برج المربعة»، أشهر المعالم السياحية الواقعة على كورنيش عجمان، والذي بُني في ثلاثينيات القرن الماضي بتوجيه من المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ليكون برج مراقبة للقادمين إلى عجمان من الجنوب الغربي، ولتوفير الأمن لسكان المدينة وعابريها، حيث جاءت التسمية احتفاءً بالموروث الحضاري، وحفاظاً على التراث الذي خلفه الآباء المؤسسون، مما يعزز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة ثقافية بارزة. ويعكس ربط المهرجان بـ«برج المربعة» ودلالاته التراثية الأصيلة إيمان الدائرة بأهمية الحفاظ على الأماكن التراثية والمعالم الثقافية في الإمارة.

ويستعرض «مهرجان المربعة للفنون»، الذي يعتبر أول مهرجان متخصص من نوعه في الإمارة، العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية وقيم إمارة عجمان الخلاقة، ويقدم تجربة متنوعة من خلال مناظرها الطبيعية ومبانيها التراثية ومجموعة الأنشطة التي تقدمها ما يجعلها ميداناً خصباً للمواهب الشابة لإبراز مواهبها الإبداعية، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للثقافة والفنون وحاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب.

وسيقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، تتضمن ورش رسم حية تناسب جميع الأعمار، مما يتيح للزوار فرصة مقابلة الفنانين والتحاور معهم واستكشاف أعمالهم الفنية المميزة وشرائها. كما يسهم المهرجان في تشجيع الأجيال الواعدة ودعم الفنانين والمبدعين الطموحين، وتحفيز التعاون مع المجتمع الفني على المستويين المحلي والعالمي، بما يتماشى مع حرص الدائرة على تعزيز توجهات الدولة في تنمية مسارات الثقافة والفنون بمختلف قطاعاتها. وسيتخلل المهرجان عدد من الفعاليات وعروض الأداء، والتي تتضمن عروض الليزر والنيون والفقاعات لفرقة «ليزرمان»، وعروضاً موسيقية لفرقة «فورمانوس»، وعروضاً أخرى تضم فرقاً شعبية ودي جي، إضافة إلى فقرات موسيقية يقدمها عازفون مثل خالد بن خادم (على القانون)، وعمار الحلاق (على الساكسافون)، وسمية إبراهيم عبدالله (على القانون)، كما سيشهد المهرجان حفلين فنيين يومي 13 و14 ديسمبر، يحيي الأول الفنانون عبدالعزيز الضويحي وخالد الملا وعلي عبدالله، أما الثاني فيحييه الفنان يوسف العُماني والفنانة عريب حمدان.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «يسعدنا إطلاق هذا الحدث الثقافي المهم الذي يعكس رؤية عجمان في تعزيز المشهد الفني والثقافي على المستويين المحلي والإقليمي. ونؤكد من خلال هذا المهرجان أننا مستمرون بدعم هذه المبادرات التي تسهم في بناء جسور من التواصل والتفاعل بين الثقافات والشعوب، وتبرز الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إمارة عجمان في مجالات الفن والثقافة».

وأضاف: «يمثل مهرجان المربعة للفنون منصة مميزة تتيح للمبدعين والفنانين المحليين والعالميين عرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم، ويسهم في نشر الوعي بأهمية الفنون وإثراء الحياة الثقافية والإبداعية. كما تسعى دائرة التنمية السياحية إلى الترويج للجيل الجديد من الموهوبين والعقول المبدعة وتشجيعهم، ما ينعكس إيجاباً على سمعة مكانة عجمان وجهة ثقافية وسياحية متميزة».