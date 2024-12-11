شعراء شعبيون يكشفون «سر القصيدة» في «الظفرة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، إحدى أبرز فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، كوكبة من أبرز شعراء الظفرة في جلسات متميزة يلقون خلالها أشهر قصائدهم، ويكشفون القصص والأسرار التي أدت إلى نظمها. وشهدت حديقة مدينة زايد العامة، أمس، حيث تتواصل فعاليات المهرجان حتى 15 ديسمبر الجاري، ليلة مميزة من «ليالي الشعر» حملت عنوان «سر القصيدة» استضافت الشعراء: سلطان الرفيسا، وعلي الكندي المرر، وعبد الله عمر المنصوري، فيما حاورهم الإعلامي محمد العامري.وفي الليلة، التي أقيمت على منصة رديم، حلّق الشاعر سلطان الرفيسا بالجمهور في فضاء الأصالة عبر إلقاء عدد من قصائده الجميلة، مثل «ستة على ستة» و«فردوس الإمارات»، موضحاً أن وراء كل قصيدة ظروف أدت إلى كتابتها.

من جانبه، شارك الشاعر علي الكندي المرر في إثراء «ليالي الشعر» عبر إلقاء بعض من قصائده، مشيراً إلى الظروف التي دفعته لنظمها، فيما ألقى الشاعر عبد الله عمر المنصوري بعضاً من قصائده الشهيرة، كاشفا أسرار قرضها.

وفي نهاية الأمسية، التي حضرها عدد كبير من جمهور مهرجان الظفرة للكتاب ومن محبي الشعر الشعبي، كرم جمعة الظاهري، مدير إدارة المكتبات المتخصصة في مركز أبوظبي للغة العربية، الشعراء على مشاركتهم في فعالية «ليالي الشعر»، التي تعزز استراتيجية المركز في توطيد العلاقة بين أهل المنطقة والشعر الشعبي باعتباره جزءاً أصيلاً من التراث المحلي العريق.

وتعد «ليالي الشعر- أصوات حبتها الناس»، التي تتواصل للعام الثالث على التوالي، من أبرز فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب، إذ تستضيف مجموعة من أبرز شعراء الشعر الشعبي، لتبرز إبداعاتهم وتعرضها أمام الجمهور، وتسهم في إثراء الحركة الثقافية في المنطقة بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام.