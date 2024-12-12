مهرجان المربعة للفنون في عجمان.. حدث فني ثقافي عالمي

برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان أن النسخة الثانية من"مهرجان المربعة للفنون"، ستنطلق غدا وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري في منطقة المسار التراثي في عجمان، بمشاركة فنانين محليين وعالميين ليجتمعوا في حدث فني ثقافي عالمي.

وأطلق على المهرجان هذا الاسم نسبة إلى "برج المربعة"، أشهر المعالم السياحية الواقعة على كورنيش عجمان، والذي بُني في ثلاثينيات القرن الماضي بتوجيه من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، "طيب الله ثراه"، ليكون برج مراقبة للقادمين إلى عجمان من الجنوب الغربي ولتوفير الأمن لسكان المدينة وعابريها، حيث جاءت التسمية احتفاءً بالموروث الحضاري وحفاظاً على التراث الذي خلفه الآباء المؤسسون، مما يعزز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة ثقافية بارزة.

ويعكس ربط المهرجان بـ "برج المربعة" ودلالاته التراثية الأصيلة، إيمان الدائرة بأهمية الحفاظ على الأماكن التراثية والمعالم الثقافية في الإمارة.

ويستعرض الحدث، الذي يعتبر أول مهرجان متخصص من نوعه في الإمارة العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية وقيم إمارة عجمان الخلاقة، ويقدم تجربة متنوعة من خلال مناظرها الطبيعية ومبانيها التراثية وأنشطتها ما يجعلها ميدانا خصبا للمواهب الشابة لإبراز مواهبهم الإبداعية، وصولا إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزا حيويا للثقافة والفنون وحاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب.

ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، تتضمن ورش رسم حية تناسب جميع الأعمار، مما يتيح للزوار فرصة مقابلة الفنانين والتحاور معهم واستكشاف أعمالهم الفنية المميزة وشرائها.

كما يسهم في تشجيع الأجيال الواعدة ودعم الفنانين والمبدعين الطموحين، وتحفيز التعاون مع المجتمع الفني على المستويين المحلي والعالمي، بما يتماشى مع حرص الدائرة على تعزيز توجهات الدولة في تنمية مسارات الثقافة والفنون بمختلف قطاعاتها.

ويتخلل المهرجان عدد من الفعاليات وعروض الأداء، والتي تتضمن عروض الليزر والنيون والفقاعات لفرقة "ليزرمان"، وعروضاً موسيقية لفرقة "فورمانوس"، وعروضاً أخرى تضم فرقاً شعبية ودي جي ، إضافة إلى فقرات موسيقية يقدمها عازفون مثل خالد بن خادم "على القانون"، وعمار الحلاق "على الساكسافون"، وسمية ابراهيم عبدالله "على القانون" .

كما يشهد المهرجان حفلين فنيين يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، يحيي الأول الفنانون عبدالعزيز الضويحي وخالد الملا وعلي عبدالله، أما الثاني فيحييه الفنان يوسف العماني والفنانة عريب حمدان.

وأعرب محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته بإطلاق هذا الحدث الثقافي المهم الذي يعكس رؤية عجمان في تعزيز المشهد الفني والثقافي على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف أن الدائرة تؤكد من خلال هذا المهرجان استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في بناء جسور من التواصل والتفاعل بين الثقافات والشعوب، وتبرز الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إمارة عجمان في مجالات الفن والثقافة.

وأوضح سعادته أن مهرجان المربعة للفنون يمثل منصة مميزة تتيح للمبدعين والفنانين المحليين والعالميين عرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم، ويسهم في نشر الوعي بأهمية الفنون وإثراء الحياة الثقافية والإبداعية، فضلا عن سعى دائرة التنمية السياحية إلى الترويج للجيل الجديد من الموهوبين والعقول المبدعة وتشجيعهم، ما ينعكس إيجاباً على سمعة مكانة عجمان كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.

ويأتي المهرجان في إطار استراتيجية دائرة التنمية السياحية لدعم المشهد الإبداعي والثقافي في الإمارة، وذلك من خلال تقديم مزيج من ثراء الماضي وتطور المستقبل، ويوفر تجربة ديناميكية شاملة لمحبي الفنون وعشاق الثقافة، مما يعزز النبض الإبداعي للمنطقة ويعمل على إبراز الحركة الثقافية والفنية وتطوير المجتمعات الإبداعية وتحسين مخرجاتها في الإمارة.

ومن المتوقع أن يشارك في المهرجان 200 فنان من مختلف الاختصاصات كالرسم والنحت والتصوير، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من جميع الفئات العمرية، حيث سيخصص المهرجان ركناً للأطفال يقدم أنشطة متتنوعة تشجع إبداعهم وتدعم مواهبهم، كما سيقدم مجموعة من العروض الحية التي تضم فنون المسرح والرقص والموسيقى، وتعرض مزيجاً انتقائياً من التعبيرات الثقافية.