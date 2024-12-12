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التعليم والمعرفة

ضمن «الظفرة للكتاب».. قصائد في حب الإمارات وجلستان عن البحر والحكايات الشعبية

المشاركون في الجلسة
13 ديسمبر 2024 01:04

الظفرة (الاتحاد)

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احتفى برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبتها الناس»، ضمن مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، بنخبة من الشعراء الشعبيين، في جلسة استثنائية حملت عنوان «ما وراء القصيدة».
وفي الجلسة، التي أقيمت أمس، على منصة «رديم»، وأدارها الإعلامي محمد العامري، أنشد الشاعر راشد الفطيمة المنصوري عدداً من قصائده مع ذكر ظروف نظمها، واستهلها بقصيدة «عمار يا السبع إمارات» الوطنية بمناسبة عيد الاتحاد. كما ألقى الشاعر حمدان السماحي قصيدته الشهيرة «اللي ما يبانا»، ثم اتبعها بقصيدة أخرى في مديح أهل الظفرة.
وتألق الشاعر سلطان بن خليف الطنيجي، في تقديم عدد من قصائده الشهيرة، ومن بينها قصيدة «المقناص»، كما ألقى قصيدة أخرى عبرت عن حبه وشوقه للإمارات نظمها خلال سفره.
وفي ختام الجلسة الشعرية، كرّم جمعة الظاهري، مدير إدارة المكتبات المتخصصة في مركز أبوظبي للغة العربية، الشعراء على مشاركتهم القيمة.
 وشهدت «حضيرة بينونة»، أمس الأول، جلستين أبرزتا جوانب من التراث الإماراتي، حملت الأولى عنوان «أصداء البحر»،  تحدث خلالها محمد عبد الله المزروعي، المختص في التراث البحري، فيما جاءت الثانية بعنوان «الحكايات الشعبية: رحلة عبر ألف حكاية وحكاية من سرد المتخيل الشعبي» وقدمتها الدكتورة ضياء عبدالله الكعبي، أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث المشارك بكلية الآداب في جامعة البحرين. 

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