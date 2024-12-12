الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

برعاية سلطان القاسمي.. انطلاق ليالي «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي» اليوم

برعاية سلطان القاسمي.. انطلاق ليالي «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي» اليوم
13 ديسمبر 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو العدالة والأمن والاستقرار
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي عند الثامنة مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في منطقة الكهيف بالشارقة، حيث أعد فضاء المهرجان الذي يحتفي بالبيئات الصحراوية العربية، ويبرز عاداتها وتقاليدها وموروثاتها الإبداعية عبر جماليات الفن المسرحي.
ويفتتح المهرجان بالعمل المسرحي الجديد لصاحب السمو حاكم الشارقة، وعنوانه «الرداء المخضب بالدماء»، الذي يجسد عبر ثلاثة فصول جانباً من سيرة الشاعر العربي بشر بن عوانة، مبرزاً جسارته، وكبرياءه، وعاطفته، وقوة بيانه، وفصاحة لسانه، وذلك انطلاقاً من الموقف الدرامي خلف طلبه الزواج من ابنة عمه فاطمة، كما تخبر عنه قصيدته المعنونة «لو شهدت ببطن خبت».
ويشارك في تشخيص العرض الذي ستقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، ويخرجه محمد العامري، العديد من الممثلين المحليين والعرب، من أبرزهم أحمد الجسمي، وملاك الخالدي، وأحمد العمري، وعبدالله مسعود، وأحمد عبدالرزاق، إضافة إلى العشرات من فناني الأداء، والخيالة، وتقنيي الإضاءة والصوت.
بعد عرض الافتتاح، تتواصل العروض المشاركة في المهرجان حتى الاختتام مساء يوم 17 الجاري، وفي البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان تأتي المسامرة الفكريَّة خلال يومي (14 - 15) ديسمبر الجاري، بعنوان «المسرح الصحراوي.. التجربة والوعي»، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الذي أحدثته تجربة المهرجان في المشهد المسرحي العربي، من الناحيتين العمليَّة والنظريَّة، بمشاركة كل من محمد العامري، وعبدالله مسعود (الإمارات)، وحافظ خليفة، ونزار السعيدي (تونس)، وداليا همام، وعادل حسان (مصر)، ومحمد الضمور (الأردن)، وسلي عبدالفتاح (موريتانيا).

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
الإمارات
مهرجان المسرح الصحراوي
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
منطقة الكهيف
الكهيف
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
13 ديسمبر 2024
عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
13 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©