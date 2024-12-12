برعاية سلطان القاسمي.. انطلاق ليالي «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي» اليوم

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي عند الثامنة مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري، في منطقة الكهيف بالشارقة، حيث أعد فضاء المهرجان الذي يحتفي بالبيئات الصحراوية العربية، ويبرز عاداتها وتقاليدها وموروثاتها الإبداعية عبر جماليات الفن المسرحي.

ويفتتح المهرجان بالعمل المسرحي الجديد لصاحب السمو حاكم الشارقة، وعنوانه «الرداء المخضب بالدماء»، الذي يجسد عبر ثلاثة فصول جانباً من سيرة الشاعر العربي بشر بن عوانة، مبرزاً جسارته، وكبرياءه، وعاطفته، وقوة بيانه، وفصاحة لسانه، وذلك انطلاقاً من الموقف الدرامي خلف طلبه الزواج من ابنة عمه فاطمة، كما تخبر عنه قصيدته المعنونة «لو شهدت ببطن خبت».

ويشارك في تشخيص العرض الذي ستقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، ويخرجه محمد العامري، العديد من الممثلين المحليين والعرب، من أبرزهم أحمد الجسمي، وملاك الخالدي، وأحمد العمري، وعبدالله مسعود، وأحمد عبدالرزاق، إضافة إلى العشرات من فناني الأداء، والخيالة، وتقنيي الإضاءة والصوت.

بعد عرض الافتتاح، تتواصل العروض المشاركة في المهرجان حتى الاختتام مساء يوم 17 الجاري، وفي البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان تأتي المسامرة الفكريَّة خلال يومي (14 - 15) ديسمبر الجاري، بعنوان «المسرح الصحراوي.. التجربة والوعي»، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الذي أحدثته تجربة المهرجان في المشهد المسرحي العربي، من الناحيتين العمليَّة والنظريَّة، بمشاركة كل من محمد العامري، وعبدالله مسعود (الإمارات)، وحافظ خليفة، ونزار السعيدي (تونس)، وداليا همام، وعادل حسان (مصر)، ومحمد الضمور (الأردن)، وسلي عبدالفتاح (موريتانيا).