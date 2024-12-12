«اللوفر أبوظبي» يعلن اسم الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون

أبوظبي (وام)

بحضور الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، أحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبيدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، أعلن متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل عن فوز نيسان قسنطيني بالنسخة الرابعة من جائزة ريتشارد ميل للفنون، عن عملها بعنوان «مناظر طبيعية» المعروض في «فن الحين 2024» في متحف اللوفر أبوظبي. واختيرت نيسان قسنطيني من بين الفنانين الخمسة المرشَّحين للجائزة، وتسلَّمت مكافأتها البالغة 60.000 دولار أميركي خلال حفل تسليم الجوائز الذي أُقيم في المتحف يوم 11 ديسمبر 2024.

وتشتهر الفنانة التونسية نيسان قسنطيني بنهجها متعدِّد التخصُّصات، حيث تستخدم أعمالها لتسليط الضوء على كيفية إدراكنا لمرور الوقت والطبيعة السريعة الزوال للعالم من حولنا. وتستكشف من خلال عملها الذي يحمل عنوان «مناظر طبيعية» موضوع الاختفاء من خلال خمسة مقاطع فيديو محفّزة للمشاعر يصوِّر كلٌّ منها مناظر طبيعية مهجورة من وسط وجنوب تونس.

وجرى اختيار الفائزة من قِبَل لجنة تحكيمٍ من خمسة أعضاء، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضوية الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية، وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وسيمون نجامي، المنسّق الزائر لمعرض «فن الحين 4202»، ونجوم الغانم، الشاعرة والفنانة والمخرجة الإماراتية الحاصلة على العديد من الجوائز، ومايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن ورئيس القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «مع انطلاق كلِّ نسخة جديدة من معرض (فن الحين)، نشهد مزيداً من النمو والتطوُّر في الفن المعاصر على مستوى المنطقة، وبلغت النسخة الرابعة من المعرض مستوى متميزاً من النضج والحيوية. وشكَّل موضوع نسخة هذا العام (آفاق) مصدر إلهام للفنانين لإبداع أعمال فنية غاية في العمق والابتكار، ما جعل اختيار أعضاء لجنة التحكيم للفائز تحدياً صعباً. وأودُّ أن أُعرب عن خالص تقديري للشراكة مع ريتشارد ميل التي مكَّنتنا من التعاون مع خبراء بارزين، وتوفير منصة لعرض إبداعات مجموعة من الفنانين المتميزين في اللوفر أبوظبي، ما يعزِّز نمو الفن المعاصر ويُلهم زوّارنا من مختلف أنحاء العالم».

يُذكَر أنَّ معرض «فن الحين 2024»، المُقام في متحف اللوفر أبوظبي يضمُّ أعمالاً فنية معاصرة لفنانين ناشئين ومتمرِّسين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال أفريقيا، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2024.