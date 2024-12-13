«الظفرة للكتاب 2024».. أنشطة علمية وتفاعلية لتنمية الخيال

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن «منصة رديم»، المسرح الرئيس لفعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، عروضاً علمية تفاعلية، ومسابقات بيئية، وبرامج توعوية صممت لفئة الأطفال والناشئة، بهدف تنمية معرفتهم وثقافتهم، وتحفيز إبداعهم، وتشجيع روح الاستكشاف لديهم.

وتتواصل فعاليات «منصة رديم» في حديقة مدينة زايد العامة حتى الـ15 من ديسمبر الجاري، ضمن بيئة تعليمية ترفيهية تمكن المشاركين الصغار من تطوير خيالهم وصقل مهاراتهم، وترفع وعيهم المجتمعي والبيئي، وسط إقبال كبير من الأطفال والناشئة.

وشهدت المنصة عرضاً فنياً قدمته 24 طالبة من مدرسة مدينة زايد، على أنغام أغنية «يحيا العلم» بمناسبة عيد الاتحاد الـ53. وقدمت المنصة أيضاً عروضاً علمية تفاعلية ألهبت حماس الأطفال، ونالت إعجابهم، ودفعتهم للتسابق على المشاركة فيها، حيث عرض كل من الشابين: إبراهيم صالح وسلمى عبد الحميد، مجموعة من التجارب العلمية والتفاعلات الكيميائية بأدوات ومواد بسيطة موجودة في البيئة مثل الرمال والهواء، لتساعدهم على فهم العلوم وترسخ في أذهانهم معلومات فيزيائية وكيميائية صعبة بطريقة ترفيهية سهلة.

وتقدّم العروض العلمية، بمعدل 3 مرات يومياً، وتشمل عرضاً فيزيائياً، وعرض الأبطال للعلوم، والعرض الباهر الذي يجمع بين أنواع العلوم كافة. وعبر مقدمو العروض عن سعادتهم بالمشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب 2024 للمرة الأولى، والتقائهم أطفالاً من الظفرة، لافتين إلى أنهم جيل متفتح وذكي، بدليل تفاعلهم ومشاركاتهم التي فاقت التوقعات.

وقدّم عبد الله عادل، ممثل التوعية العامة في مجموعة «تدوير» المسؤولة عن النظافة في الدولة، جلسة تفاعلية توعوية حول مواضيع تهم البيئة مثل إعادة التدوير، والحفاظ على نظافة البيئة والممتلكات العامة.

وقال إن 15 متطوعاً من مجموعة «تدوير»، راعي برامج في مهرجان الظفرة للكتاب، يعملون يومياً خلال المهرجان على إيصال رسالة «تدوير» للجمهور، وهي «اترك المكان نظيفاً كما تحب أن تراه»، كما يهدفون للتعريف بخدمات المجموعة المجتمعية المجانية في جمع المهملات، والتخلص منها على نحو آمن.