انطلاق «مهرجان المربعة للفنون» في عجمان

عجمان (وام)

انطلقت مساء أمس الأول الخميس، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان المربعة للفنون»، التي تستمر حتى يوم 16 ديسمبر الجاري. وشهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، حفل انطلاق المهرجان، الذي نظمته الدائرة في منطقة المسار التراثي، بحضور عدد من الشيوخ والمديرين وكبار المسؤولين في الإمارة، ومجموعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن عجمان حريصة على تنظيم فعاليات فنية وسياحية متميزة تدعم المشهد الإبداعي والثقافي في الإمارة، بما يسهم في إسعاد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة. وأضاف أن استراتيجية دائرة التنمية السياحية تهدف إلى ربط الفعاليات الفنية والثقافية بتراث الإمارة، بما يسهم في الحفاظ عليه، وتعريف الأجيال الناشئة بتاريخ عجمان الثري، والمقومات الطبيعية والحضارية فيها.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، إن «مهرجان المربعة» يمثل منصة تجمع الفنانين تحت سقف واحد لتعزيز التواصل والتفاعل بينهم، وتسليط الضوء على أعمالهم، ما يؤكد التزام الدائرة بتطوير ودعم الإبداع والفنون، وتمكين الفنانين ورعاية المواهب الصاعدة. وتمت تسمية المهرجان بـ«المربعة» نسبة إلى «برج المربعة»، أشهر المعالم السياحية الواقعة على كورنيش عجمان، والذي بُني في ثلاثينيات القرن الماضي بتوجيه من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ليكون برج مراقبة للقادمين إلى عجمان من الجنوب الغربي ولتوفير الأمن لسكان المدينة وعابريها.

وتأتي هذه التسمية احتفاءً بالموروث الحضاري إيماناً من الدائرة بأهمية الحفاظ على الأماكن التراثية والمعالم الثقافية في الإمارة، وحفاظاً على التراث الذي خلفه الآباء المؤسسون، ما يعزز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة ويرسخ مكانة الإمارة وجهة ثقافية بارزة. ويستعرض المهرجان الذي يعتبر أول مهرجان متخصص من نوعه في الإمارة العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية وقيم الإمارة الخلاقة، ويقدم تجربة متنوعة من خلال إبراز مقوماتها ومعالمها الطبيعية ومبانيها التراثية ومجموعة الأنشطة التي تقدمها. ويهدف المهرجان، إلى إبراز المواهب الشابة وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للثقافة والفنون وحاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب، وسيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية.