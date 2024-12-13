منافسات قوية في «أمير الشعراء»

أبوظبي (وام)

شهدت حلقة أمس الأول، من الموسم الحادي عشر لبرنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، منافسات قوية بين الشعراء المشاركين جبريل آدم جبريل من تشاد، وعبدالرحمن الحميري من الإمارات، وعبدالسلام سعيد أبو حجر من ليبيا، ومي عيسى رومية من سوريا.

وحضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة بالإنابة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

وألقى الشعراء الأربعة قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو، وأعلنت اللجنة تأهل الشاعر عبدالرحمن الحميري من الإمارات بحصوله على 46 من 50 درجة، والشاعر عبدالسلام سعيد أبو حجر من ليبيا الحاصل على 45 درجة من 50، فيما حصل جبريل آدم جبريل من تشاد على 40 درجة، ومي عيسى رومية على 38 درجة، وسيحسم تصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع تأهل أحدهما إلى المرحلة التالية.

وكانت نتيجة تصويت الجمهور في الحلقة الأولى، قد أعلنت تأهل الشاعر محمد إدريس من العراق بحصوله على مجموع 78 نقطة من 100، ليلحق بركب المتأهلين إلى المرحلة التالية من البرنامج برفقة الشاعرين يزن عيسى، من سوريا، وعبدالواحد عمران، من اليمن، اللذين تأهلا بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الماضية.

يذكر أن آلية التنافس في هذه المرحلة من «أمير الشعراء»، تتكون من خمس حلقات، يتنافس في كل منها 4 شعراء، في حين يتاهل في نهاية المرحلة 15 شاعراً.