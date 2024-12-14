الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الاحتفاء بلغة الضاد في حفل «قصائد مغناة» بمؤسسة العويس

الاحتفاء بلغة الضاد في حفل «قصائد مغناة» بمؤسسة العويس
15 ديسمبر 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
القرقاوي يتفقد الإنجاز في «مجمع محمد بن راشد الطبي للقلب» بالقاهرة
انطلاق مهرجان ربيع مصفوت السابع في عجمان

على امتداد تسعين دقيقة، صدحت مساء الجمعة 13 ديسمبر، في أرجاء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أصوات شبابية غنت قصائد عربية مشهورة من التراث الموسيقي العربي، وسط حضور طغى عليه العنصر الشاب، حيث رددوا مع فرقة «رحالة» كلمات الأغنيات التي يعرفونها جيداً وتعيش في وجدانهم. حمل الحفل اسم «قصائد مغناة» احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الـ18 ديسمبر من كل عام، قدمها كل من: حلا طراد ورند نداف وليث أتاسي وعلي الشيخ، ورافقهم موسيقياً العازفون (حسان نادر ونارام راشد ومحمد قبلاوي على الكمان، وباسم الجابر/ كونترباص، ومحمد صادق/ تشيلو، والهادي جبريل/ بيانو، وعلي العبد الله/ قانون، ووسام العلي/ عود، وأمجد جرماني/ ناي، وإسكندر بدر وعفيف دهبر/ إيقاع).
واستعادت الفرقة الشابة نخبة من القصائد العربية لكبار الشعراء تعيش في الذاكرة، وأعادت إلى الأذهان أغاني مشهورة، مثل: أغداً ألقاك، وهذه ليلتي لأم كثوم، وجارة الوادي ومضناك لمحمد عبدالوهاب، وزهرة المدائن وأعطني الناي لفيروز، فضلاً عن موشحات وأندلسيات وأغنيات عالقة في الذاكرة.
وفي ختام الحفل، قدمت الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، درع العويس التذكارية لفرقة «رحالة» وشكرتهم على مثابرتهم لإحياء لغة الضاد، وتعزيز الهوية الثقافية، وجعل الفن وسيلة لإبراز التراث، وتمنت لهم التوفيق والمزيد من النجاح.

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
دبي
اليوم العالمي للغة العربية
الثقافة
التراث
فاطمة الصايغ
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين المهنئين في قصر المقام بمنطقة العين
اليوم 21:53
هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
علوم الدار
هزاع بن زايد: برؤية وتوجيهات رئيس الدولة نعمل يداً بيد لخدمة المجتمع
15 ديسمبر 2024
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
الأخبار العالمية
قرقاش: بيان العقبة الوزاري يعكس توجهاً عربياً إيجابياً لدعم سوريا
15 ديسمبر 2024
فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليونيسيف تدعو لتحرك عالمي لوقف سفك دماء أطفال غزة
15 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©