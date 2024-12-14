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التعليم والمعرفة

«الورش الإبداعية».. طريق الموهوبين

«الورش الإبداعية».. طريق الموهوبين
15 ديسمبر 2024 01:07

هزاع أبو الريش 
ساهمت الورش الإبداعية في تطوير مهارات الموهوبين وصقل إبداعاتهم، والارتقاء بأعمالهم وتطويرها، حيث إن، للورش الأدبية - تحديداً - دوراً مهماً ولافتاً عززت من خلاله ثقة الشباب وأضاءت لهم دروباً عديدة في طريق التميز والإبداع.

يقول الكاتب وليد المرزوقي: «للورش الإبداعية، الفنية والأدبية، أهمية بالغة تساهم في تزويد الشباب بمهارات إبداعية جديدة يستفيدون منها، ومن ثم يكونون علي دراية كافية بممارسة نشاطهم الإبداعي والاستمرارية بثقة وجدارة». مؤكداً أن للورش والمحاضرات والندوات المعنية بالإبداع أثرها وتأثيرها في النفس، وتجعل المبدع أكثر جرأة وملماً بجوانب عديدة ومعلومات قيّمة ربما يجهلها، لأن من يقدم الورش عادة أساتذة وخبراء، وهذا ما يجعلها ذات أهمية بالغة في صقل المهارات الإبداعية.

من جانبه، يوضح الشاعر حسن بن شرفا، أن على المبدع أن يتواجد في الورش لأنها وسيلة ضرورية للحصول على المعلومات المعرفية، والجوانب التي تساهم في تعزيز مهاراته كي يكون قادراً على تحمل مسؤولية إبداعه والارتقاء بمهاراته نحو الأفضل، ولا يستطيع المبدع أن يطور من نفسه إلا بالاحتكاك والتواصل مع المبدعين من خلال هذه الأنشطة الثقافية من ورش وغيرها من الفعاليات، التي تنظم لأجل زرع الإضافة المثلى في نفس المبدع. مشيراً إلى أن الإنسان الموهوب لا يستطيع الوصول إلى أعلى مراتب الإبداع الحقيقية إلا من خلال التطوير من ذاته، والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات المعرفية التي تساعده على التطوير في لغته وأسلوبه ومهاراته الفكرية لإنتاج عمل إبداعي يلامس وجدان الآخر، ويؤثر في مشاعره.

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وتقول الكاتبة مريم الرميثي: بالتأكيد الورش الإبداعية مفيدة جداً، خاصة للكُتَّاب الشباب الذين لا يملكون الرؤية الصحيحة حول إبداعاتهم، وما باستطاعتهم تقديمه، وعندهم الطريق الإبداعي شبه ضبابي، وغير واضح، وكذلك لديهم ارتباك في تكوين الفكرة أو توظيفها، فالورش تضعهم على الطريق الواضح، وتعزز لديهم مهارات الإبداع، سواء كتابة أو فنون تشكيلية وغيرها من الإبداعات التي تحتاج إلى تطوير في المهارة والطرح. فالورش تُثمر بشكل ملحوظ في إنتاج شباب جدد يظهرون على الساحة الأدبية والثقافية بعد ذلك، فأغلب الشباب المبدعين الموجودين حالياً هم نتاج ورش أضافت لهم في حياتهم ومسيرتهم المُلهمة، وهذه أهم رسائل الورش المقامة، هي تقديم جيل جديد من المبدعين على اطلاع ومقدرة لصياغة عمل إبداعي متكامل يشكل نقلة نوعية متميزة.

حالة إيجابية وأبرز الآليات لدعم الموهوبين من شباب المبدعين
ترى الكاتبة رحمة حسن أن الورش من أبرز الآليات التي يتم من خلالها دعم الموهوبين من الشباب المبدعين، ومساندتهم والوقوف بجانبهم حتى إيجاد فرصة ظهور أعمالهم للنور، وخلق قاعدة جماهيرية لهم. بالإضافة إلى ذلك، الورش حالة إيجابية لتخريج مبدعين قادرين على التواصل، وتكون لديهم مهارات في معرفة فكر الآخر، وهذا ما يجعل إبداعاتهم أكثر حضوراً وجرأة، وتكون لديهم الخبرة في فهم الممارسات الإبداعية بشكل أفضل وأقوى، وفي حينها تكون أعمالهم أكثر جمالية.

الشباب
مريم الرميثي
الفنون التشكيلية
الإمارات
الثقافة
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