«المنكوس» يعلن قائمة المتأهلين الـ 18وبث أولى الحلقات المباشرة الاثنين

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس الجمعة، مؤتمراً صحفياً على مسرح شاطئ الراحة، للإعلان عن انطلاق الحلقات المباشرة للموسم الرابع من برنامج «المنكوس».

حضر المؤتمر عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في الهيئة، وسعيد بن كراز المهيري، مدير البرنامج، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم البرنامج شاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، وشاعر النظم والمحاورة متعب بن حمد زايد كروز المري من دولة قطر، وعدد من الشعراء والمهتمين بالموروث الشعبي.

وأكد عبيد المزروعي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي اللواء فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أهمية البرنامج في تعزيز الدور الريادي لأبوظبي في الحفاظ على الموروث، وتعزيز الهوية الوطنية، وأشار إلى أن الموسم الرابع يأتي استكمالاً لنجاحات المواسم السابقة، مع رفع قيمة الجوائز، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون درهم إماراتي، فيما تُمنح جوائز نقدية تتراوح بين 500 ألف و100 ألف درهم للفائزين بالمراكز التالية.

من جهته، أعلن سعيد المهيري تغييرات نوعية في الموسم الجديد، أبرزها اعتماد آليات تقييم مبتكرة لتعزيز المنافسة، وأوضح أن المرحلة الأولى ستشهد إضافات إبداعية، حيث سيمنح المشترك 10 درجات إضافية في المرور الثاني بالحلقات الثلاث الأولى، وسيكون للمشاركين حرية اختيار الألحان، مثل ونّة، هجيني، أو مسحوب، مع تقديم بيتين من الشعر من اختيارهم، بشرط ألا يكونا قد غُنّيا من قبل.

وأضاف المهيري أن التقييم سيُقسم إلى 60% من لجنة التحكيم (50 درجة للظهور الأول و10 للظهور الثاني)، و40% لتصويت الجمهور، مما يعزز من تفاعل الجمهور مع المشاركين.

كما كشف المهيري عن قائمة المتأهلين إلى الموسم الجديد، التي تضم 18 مشتركاً من أربع دول عربية، مع هيمنة سعودية بـ 13 مشتركاً، إلى جانب مشاركين من الإمارات، والكويت، وقطر.

وأوضح أن الإعلامية السعودية العنود بدر ستتولى تقديم البرنامج هذا الموسم، الذي سيُبث مباشرة من مسرح شاطئ الراحة عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة» مساء يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساء.

وصاحب المؤتمر الصحفي تفاعل كبير ونشاط مثمر من قبل الإعلاميين مع لجنة التحكيم من خلال طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة التي أثرت النقاش وأثارت العديد من النقاط المهمة حول البرنامج. هذا التفاعل كان له دور كبير في إبراز الجوانب المختلفة للبرنامج، وتقديم رؤية أعمق للجمهور عن المعايير التي تعتمدها اللجنة في تقييم المشاركين هذا الموسم.

في ختام المؤتمر، أكد سعيد المهيري، أن الموسم الجديد سيقدم تجربة استثنائية تُبرز التراث الإماراتي والخليجي، وتجدد التزام أبوظبي بالحفاظ على الموروث، وتعزيزه على المستوى العالمي.

الجدير بالذكر أن هذا الموسم يتألف من 8 حلقات مباشرة، وصولاً إلى الحلقة النهائية المقررة يوم 3 فبراير 2025.