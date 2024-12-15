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التعليم والمعرفة

كتاب جديد.. «نظرات في الثقافة الإماراتية، أعلام وأفكار»

كتاب جديد.. «نظرات في الثقافة الإماراتية، أعلام وأفكار»
16 ديسمبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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«نظرات في الثقافة الإماراتية، أعلام وأفكار» هو عنوان الكتاب الجديد الذي أصدره الدكتور والأكاديمي المغربي عبد الله بنصر العلوي، مؤسس ورئيس مجموعة البحث في الإبداع والدراسات المغربية - الإماراتية ورئيس المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية، وهو كتاب توثيقي مهم يستعرض فيه المؤلف ما تشهد الحركة الأدبية والثقافية في الإمارات، إذ يقول في مقدمته: «من الأكيد أن الحركة الثقافية والأدبية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت تراكماً مهماً على مستوى النصوص الإبداعية والدراسات النقدية، ولعل من أبرز ما يميّز هذه الحركة هو حرصها على التعاون، وفتح الورشات التواصلية الثقافية والاقتصادية سواء داخل الإمارات أو في سائر الوطن العربي، وباقي أقطار العالم، مما جعلها حركة أدبية رائدة ونموذجاً حضارياً وإنسانياً جديراً بالاهتمام، فقد كانت الطاقات الإبداعية في دولة الإمارات فاعلة ومستنيرة في التوجه الثقافي العام الذي طبع الحركة الأدبية والنهضة العلمية في الإمارات».

الثقافة الإماراتية
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