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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد للمعرفة» تصدر كتباً حول الاحتباس الحراري

«محمد بن راشد للمعرفة» تصدر كتباً حول الاحتباس الحراري
16 ديسمبر 2024 01:10

دبي (وام)

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أصدرت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سلسلة من الكتب العلمية باللغة العربية حول تحديات الاحتباس الحراري والحلول المطروحة لمواجهة هذه التحديات. وتضمنت الإصدارات كتب «إزالة الغابات والتصحر» و«غازات الدفيئة» و«التدوير وإعادة الاستخدام» من إعداد الفريق العلمي في دار نشر «ماكاو غروب».
ويناقش كتاب «إزالة الغابات والتصحر» أهمية الغابات، باعتبارها من أهم العناصر الحيوية التي تضمن استدامة النظم البيئية على كوكب الأرض لكونها تشكل موطناً لعدد هائل من أنواع النباتات والحيوانات، وتلعب دوراً أساسياً في تنظيم المناخ من خلال امتصاص الكربون.
ويتناول كتاب «غازات الدفيئة» ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أخلت الأنشطة البشرية بتوازن الطبيعية، من خلال زيادة مستويات هذه الغازات في الغلاف الجوي بشكل غير مسبوق. ويناقش كتاب «التدوير وإعادة الاستخدام» مساهمة النفايات الكبيرة التي ينتجها البشر في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، من خلال زيادة انبعاث غازات الدفيئة، وإهدار الموارد الطبيعية.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
الاحتباس الحراري
دبي
اللغة العربية
الغابات
مكافحة التصحر
التدوير
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