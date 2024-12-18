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التعليم والمعرفة

«الإمارات لمسرح الطفل 18» ينطلق غداً

«الإمارات لمسرح الطفل 18» ينطلق غداً
19 ديسمبر 2024 00:59

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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تنطلق مساء غدٍ الجمعة، العشرون من شهر ديسمبر 2024، فعاليات النسخة الثامنة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وتستمر حتى الخامس والعشرين منه، بمشاركة خمس فرق مسرحية تقدم عروضها التي انتقتها لجنة اختيار العروض من بين الفرق المتقدمة للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان.
وسيشهد اليوم الأول حفل الافتتاح عبر تكريم شخصية هذه الدورة، الفنان الإماراتي القدير مبارك ماشي، وكذلك التعريف بلجنة التحكيم والتي تتكون من: وليد الزعابي من الإمارات، والفنان السوري محمد خير جراح، والفنان الإماراتي عبدالله مسعود، والفنان الإماراتي فيصل علي، والفنانة المصرية إيناس عزت، بالإضافة إلى لجنة تحكيم الأطفال، والتي اعتاد المهرجان على إعطائها فرصة اختيار العرض الأفضل من وجهة نظرها ومنحه جائزة لجنة تحكيم الأطفال، وتشكلت هذه اللجنة من الأطفال: أميرة عثمان الحمادي، فاطمة حسين الأنصاري، ومريم إسماعيل المدفع.
وبعد الانتهاء من برنامج حفل الافتتاح، سيكون الجمهور على موعد مع أول عروض المهرجان ومسرحية «سيرك الغابة» من إنتاج مسرح خورفكان للفنون، تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وفي اليوم الثاني يلتقي الجمهور بمسرحية «كتاب الأمنيات» من إنتاج مسرح دبي الأهلي، تأليف الكاتب معتز بن حميد، وإخراج الفنان سالم التميمي، وفي اليوم الثالث يلتقي الأطفال بمسرحية «شابو والمفتاح»، من إنتاج مسرح الفجيرة، تأليف وإخراج الفنان صابر رجب، وفي اليوم الرابع تعرض مسرحية «شجرة العجائب» للكاتب عثمان الشطي، والمخرج عدنان البلوشي ومن إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، وآخر العروض ستكون مسرحية «مغامرة علياء» للمسرح الحديث بالشارقة، من تأليف الكاتب أحمد الماجد، وإخراج الفنان سمير البلوشي.
وفي الخامس والعشرين من ديسمبر، يقام حفل ختام المهرجان، وتوزيع الجوائز على الفائزين.
وصرح رئيس جمعية المسرحيين ورئيس المهرجان إسماعيل عبدالله قائلاً: «نتوجه بالشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة والدائمة لهذا المهرجان، والذي بفضل هذا الدعم وصل المهرجان إلى ما وصل إليه من سمعة طيبة جذبت جمهور الأطفال وعوائلهم الكريمة».

الإمارات لمسرح الطفل
الإمارات
مهرجان الإمارات لمسرح الطفل
مسرح الطفل
المسرح
المسرح الإماراتي
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