«ليالي حتا الثقافية».. تجارب ثقافية وتراثية وترفيهية متفردة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، النسخة الرابعة من «ليالي حتا الثقافية»، الهادفة إلى منح زوار منطقة حتا تشكيلة من التجارب الثقافية والترفيهية، وتشجيعهم على استكشاف تفاصيل المنطقة وإمكاناتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تتميز به من عادات وتقاليد، ومقومات تساهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية، ويأتي ذلك تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى إحداث تنمية شاملة في منطقة حتا وإثراء مشهدها الثقافي والفني.

وستتضمن أجندة «ليالي حتا الثقافية»، التي تستضيفها قرية حتا التراثية، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير 2025، سلسلة من الفعاليات التراثية والعروض الفنية والترفيهية التي تساهم في إبراز ثقافة منطقة حتا، حيث سيكون الزوار على موعد مع أمسيات شعرية بمشاركة عدد من شعراء حتا، وعروض فلكورية وفنية مميزة تقدمها مجموعة من الفرق الشعبية المتخصصة بالحربية والعيالة والعازي، إضافة إلى جلسات العزف على الربابة وآلة العود، والعروض التفاعلية للعزف على الطبول وعروض الفقاعات والبالونات وغيرها، كما يشمل البرنامج مجموعة من التجارب الفريدة التي تمزج بين الثقافة والتراث والترفيه، وعروض السيارات الكلاسيكية وجولات الدراجات النارية، إضافة إلى ورش عمل تتيح للجمهور إمكانية التعرف على علوم الفلك وأساليب رصد النجوم، وفنون الخط العربي، والحرف اليدوية التقليدية، ومن بينها: التلي ونسج السدو، وقرض البراقع، والحياكة وسف الخوص، وغيرها، وستقام تحت إشراف عدد من الخبراء والمختصين بالحرف والمشغولات اليدوية، وسيتم خلالها تخصيص ركن للألعاب الشعبية، بهدف إثراء تجارب الأطفال.

وقالت مريم ضاعن التميمي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «تسعى الهيئة من خلال (ليالي حتا الثقافية) إلى تمكين الأهالي وأصحاب المواهب الإبداعية في حتا من الترويج لمشاريعهم ودعم أنشطتهم الاقتصادية والتجارية والثقافية، والتعريف بما تمتلكه المنطقة من تجارب غنية ومسارات ثقافية متفردة».

وتشهد «ليالي حتا الثقافية» التي تدعم الهيئة من خلالها مبادرة «شتا حتا»، ضمن «وجهات دبي»، إقامة سوق شعبية لعرض إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي، إلى جانب عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التي ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم، وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام فئات المجتمع كافة، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الإبداعية والثقافية في دبي.