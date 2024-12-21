الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الظفرة للكتاب» يستقطب 44 ألف زائر في دورته الخامسة

إقبال غفير على فعاليات المهرجان (من المصدر)
22 ديسمبر 2024 01:48

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»
«سباق ثلاثي» على «قمة السلة»

استقطبت الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي عُقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، نحو 44 ألف زائر، بزيادة مقدراها 15% عن العام الماضي، ونظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في الحديقة العامة بمدينة زايد، خلال الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الحالي، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، ويستمد المهرجان رؤيته من الموروث الثقافي الغني للمنطقة، وجمال بيئتها، وعراقة تاريخها المفعم بالأصالة، والكرم، والإبداع.
  وعلى مدار سبعة أيامٍ متواصلة، استعرض المهرجان 50 ألف عنوان من إصدارات 100 دار نشر محلية وعربية، وقدم لجمهور المنطقة الغربية 200 فعالية ثقافية، وفنية، وموسيقية، وترفيهية استهدفت الكبار والصغار، ونقلتهم إلى أجواء كرنفالية حافلة، قادتها فرق استعراضية متجولة.
دعم حركة النشر
قال د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن المهرجان واصل نجاحه في دعم حركة النشر المحلية، وتوفير أجواء داعمة للقراءة، وتعزيز حضور اللغة العربية عبر تجلياتها المختلفة في الفنون والعلوم، مشيداً بالإقبال الكبير من الجمهور الذي تفاعل مع برامج، وفعاليات المهرجان، ما يؤكد نجاحه في التعريف بالتراث الغني للظفرة، والاهتمام باستقطاب المواهب والإبداعات الفنية، والثقافية، والتراثية، والتركيز على الشباب والناشئة، وتمكينهم عبر إتاحة الفرص أمامهم لعرض مشاريعهم ضمن بيئة ثقافية اجتماعية توفر لهم جميع سبل الدعم، وهو محور مهم ضمن استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية، التي في صميمها تعزز الصناعات الإبداعية المرتبطة باللغة، لا سيما في مجالات الفنون والذكاء الاصطناعي وحركة النشر والصناعات الإبداعية في اللغة العربية.
فعاليات جديدة
استحدثت الدورة الخامسة من المهرجان 4 فعاليات جديدة، أبرزها «حضيرة بينونة»، التي تحاكي مشهداً تراثياً حقيقياً حين كان الناس يجتمعون حول الحكائين للاستماع إلى قصصهم، والتلذذ بمذاق القهوة المحضرة على الحطب، و«من عشانا»، التي قدمت عروض طبخ حيّة لطهاة محترفين وأسر منتجة، إلى جانب فعاليتي «دوري الناشئين»، التي تضمنت مسابقات رياضية تستقطب الناشئة في بيئة تنافسية حماسية، و«البرنامج الموسيقي»، الذي شمل جلسات غنائية، بالإضافة إلى حفل موسيقي كبير لفرقة «كورال العرب».
وشهد حصن الظفرة التاريخي حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «سرد الذهب 2024»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على فنون الحكاية الشعبية والسردية الإماراتية المُلهمة.
برامج للأطفال
 كما خصص المهرجان برنامجاً متكاملاً استهدف الأطفال والناشئة بأنشطة تفاعلية أثارت حماستهم، ومن أبرزها برنامج «جيل ألفا»، الذي تضمن جلسات وورشاً متنوعة من بينها صناعة الدمى، والرسم على الفخار، وصناعة مشغولات تراثية عبّرت عن حب الوطن والانتماء إليه، وعززت ارتباطهم بلغتهم العربية.
بناء مجتمع قارئ
أصبح المهرجان، بفضل جهود مركز أبوظبي للغة العربية الحثيثة، تظاهرة ثقافية تراثية مبتكرة تعزّز الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، وتربط أهالي الظفرة بموروثهم الإماراتي القديم، وتوثّق صلتهم بالماضي العريق، وتحفّز لديهم قيم الانتماء والولاء للوطن.
 كما تسعى استراتيجية المهرجان إلى بناء مجتمع قارئ يمتلك الوعي والثقافة، وقادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة النهضة والتنمية المتواصلة لدولة الإمارات.

مهرجان الظفرة للكتاب
الظفرة
مركز أبوظبي للغة العربية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
22 ديسمبر 2024
جاسم البديوي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا
22 ديسمبر 2024
الكونغرس الأميركي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
22 ديسمبر 2024
أفراد من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان.. 16 قتيلاً من أفراد الأمن بهجوم إرهابي
22 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©