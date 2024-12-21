«سيرك الغابة» تنشر قيم التعاون والمحبة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

انطلقت أمس الأول، النسخة الثامنة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، بحفل افتتاح تضمن عرض فيلم وثائقي عن المهرجان وأهم محطاته والشخصيات المسرحية التي تم تكريمها في دورات المهرجان السابقة، كما شهد الحفل التعريف بلجنة تحكيم الكبار ولجنة تحكيم الأطفال، وكذلك تكريم شخصية المهرجان الفنان الإماراتي مبارك ماشي، من قبل رئيس المهرجان إسماعيل عبدالله، ونائب رئيس جمعية المسرحيين الفنان أحمد الجسمي، ومدير المهرجان د. حبيب غلوم.

تطرق عريف الحفل، في كلمته التي افتتح بها أحداث هذه الدورة، عن أهمية هذا المهرجان ودوره في تنشئة الأجيال، كما توجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه غير المحدود لمسرح الطفل، ومبادرات سموه التي أوصلت المسرح الإماراتي على وجه العموم، ومسرح الطفل على وجه الخصوص إلى مراتب الجمال وفضاءات التميز.

بعد ذلك، قدمت فرقة مسرح خورفكان للفنون العرض الأول من عروض هذه الدورة، وحمل عنوان «سيرك الغابة» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، والذي أدى أحد أدوار المسرحية أيضاً، وشاركه فيها كل من الفنانين: خالد المرزوقي، فيصل موسى، وعد طارق، لطيفة جوهر، وآخرون.

وتناولت المسرحية حكاية مجموعة من الباندا، كانت تنعم بالعيش الرغيد والهادئ، متحابة ومتعاونة فيما بعضها، بحيث لا يكون هناك مكان للأشرار في تلك الغابة. وأكد العرض في مقولته الموجهة إلى الأطفال، بأهمية اتباع الإرشادات وعدم نقضها، وأهمية التعاون في حل المشكلات، وأهمية المجموعة في تكاتفها وتعاضدها لصد خطط الأشرار وكشفهم.