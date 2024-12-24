أكثر من 3000 زائر للموسم المسرحي لمركز ربع قرن بالشارقة

الشارقة (وام)

اختتم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، أمس، موسمه المسرحي لهذا العام بعد أن نجحت أنشطته وفعالياته في استقطاب أكثر من 3000 زائر، بينهم شخصيات بارزة في الوسط الفني والثقافي، والتي أقيمت في ثلاثة مواقع شملت قلب الشارقة وحصن الذيد وشاطئ خورفكان.

وحرص المركز على أن يكون موسم ربع قرن للمسرح وفنون العرض منصة لإبراز الإبداع الشبابي، مع التركيز على تنمية مهارات المشاركين ببرامج وورش المركز، بمشاركة منتسبي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لـ«أطفال الشارقة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، و«ناشئة الشارقة»، والشارقة لتطوير القدرات من مختلف الفئات العمرية التي تتراوح بين 6 و31 عاماً.

وضم موسم هذا العام 39 عرضاً مسرحياً قدمها أكثر من 400 منتسب من كل مراكز مؤسسات ربع قرن المنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وعددها 23 مركزاً، إضافة للمراكز التخصصية التابعة لربع قرن للمسرح وفنون العرض (مركز فنون العرائس ومركز الفنون المسرحية).