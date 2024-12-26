«رأس الخيمة الوطني» و«الحديث» بالشارقة يتقاسمان معظم جوائز «الإمارات لمسرح الطفل»

مجمد عبدالسميع (الشارقة)

تقاسم مسرح رأس الخيمة الوطني والمسرح الحديث بالشارقة، معظم جوائز مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة عشرة، التي اختتمت أعمالها أمس الأول، في حفل ختام بهيج، بحضور رئيس المهرجان إسماعيل عبدلله ومدير المهرجان الدكتور حبيب غلوم، وجمع غفير من أفراد الفرق المسرحية المشاركة والجمهور.

وعبّر عريف الحفل، عن امتنان المسرحيين الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه الكبير للمسرح الإماراتي، وما يوليه سموه من اهتمام كبير بمسرح الطفل.

وتم خلال الحفل، تكريم لجنة تحكيم الكبار، ولجنة تحكيم الأطفال، وكذلك الفرق المحلية الخمسة المشاركة في هذه الدورة وتكريم رعاة المهرجان.

بعد ذلك، قرأ رئيس لجنة التحكيم، وليد الزعابي تقرير اللجنة، والذي حمل الإشادة بمستوى العروض في هذه الدورة من المهرجان، وحالة التواصل بين الجمهور والخشبة، وكذلك أشادت اللجنة بالمواهب المسرحية الجديدة المتميزة، وكذلك بتنوع العروض المسرحية ومرجعياتها الفكرية والفنية، كما نوهت اللجنة بضرورة مراقبة العروض بعد مشاهدتها من قبل لجنة اختيار العروض، وضبط توقيت العرض، بما يتناسب مع عروض مسرح الطفل.

وفي تفاصيل الجوائز الممنوحة للفائزين، توج مسرح رأس الخيمة الوطني في هذه الدورة بجائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان، بالإضافة إلى جائزة التمثيل الرجالي دور ثان للفنان محمد إسحاق «مناصفة»، وجائزة أفضل إضاءة للفنان إبراهيم الحمادي، وأفضل موسيقى ومؤثرات صوتية للفنان فاضل الحميدي، وأفضل أزياء للفنانة زهرة الحمادي، وكذلك أفضل إخراج للفنان عدنان البلوشي.

بينما نالت فرقة المسرح الحديث بالشارقة، جائزة لجنة تحكيم الأطفال عن أفضل عرض في المهرجان، وجائزة أفضل نص مسرحي للكاتب أحمد الماجد، وجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة نيفين ماضي «مناصفة»، وجائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان باسل التميمي «مناصفة»، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان للفنانة مشاعل الشحي، وجائزة أفضل ماكياج للفنانة ميلانا رسول.

أما بقية جوائز المهرجان، فقد ذهبت جائزة أفضل مناظر مسرحية للفنان خليل أبو حلتم عن مسرحية «سيرك الغابة»، لفرقة مسرح خورفكان للفنون، ونال ذات العرض جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان عبدالله الحريبي، ونالت فرقة مسرح دبي الأهلي عن عرضها «كتاب الأمنيات» جائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة شهد حافظ «مناصفة»، ونال الفنان عبدالله صنقور جائزة أفضل ممثل دور أول.