طريقة ذكية لتسريع شبكة الـ"واي فاي"

ابتكر علماء روس من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، طريقة جديدة لتسريع شبكة الـ"واي فاي" من شأنها أن تحدث قفزة كبيرة في عالم الاتصالات.

وقام العلماء لتسريع الشبكة، بتطوير طريقة لتحسين وظيفة "إم أي إم أو - المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة"، في شبكة الـ"واي فاي"، التي تسمح بإرسال واستقبال تدفقات بيانات متعددة في وقت واحد، باستخدام هوائيات متعددة على جانبي الإرسال والاستقبال تعمل على تحسين أداء الاتصال، ما يزيد من انتاجية وموثوقية نقل البيانات مرات عدة.

ووفقًا للعلماء، فإن الشركات المصنعة لمعدات "واي فاي"، ستكون قادرة على الاعتماد على تبادل أسرع لبيانات الخدمة لدعم "إم أي إم أو"، وإذا تم تطبيق الطريقة المقترحة في معيار "802.11"، فلن تؤدي إلى تسريع عملية إعداد "إم أي إم أو" فحسب، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة لاستخدام نِقَاط الوصول مع عدد أكبر من الهوائيات وسيسمح هذا بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية عبر الأثير ليس فقط لمستخدم واحد، ولكن أيضًا لعدة مستخدمين في نفس الوقت.