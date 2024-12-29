اختتام مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي

اختتمت، مساء أمس، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي يقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة وفي مقرها.

حضر اليوم الختامي كل من عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، مدير المهرجان، واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، وتضمن فعاليات أكاديمية من جامعتي الشارقة والقاسمية.

وشهد اليوم الثاني تقديم أربعة عروض، جاء أولها بعنوان «تطيل» لمجموعة جوالة جامعة الشارقة، والثاني «وجوه الظلال» لمجموعة جوالة الجامعة القاسمية، وحمل العرض الثالث عنوان «الطمع» لمجموعة جوالة كشافة الشارقة (ب)، بينما حمل العرض الرابع عنوان «نجم» لمجموعة جوالة كشافة الشارقة (أ).

وفازت جوالة جامعة الشارقة بجائزة أفضل أداء جامعي، فيما نالت جوالة كشافة الجامعة القاسمية جائزة أفضل فرقة.

وفي الجوائز الفردية لليوم الثاني، فازت جوالة الجامعة القاسمية بجائزة أفضل فكرة عن عرضها «وجوه الظلال»، وتوجت مسرحية «تطيل» بجائزة أفضل معالجة للفكرة، فيما نال عبدالله الشعساني جائزة أفضل مسامر عن دوره في «وجوه الظلال»، كما نال آدم محمد جائزة أفضل ممثل عن دوره في «تطيل»، وتقاسم الجائزة معه خالد محمد بلال عن دوره في «وجوه الظلال»، ويوسف سعيد عن دوره في «الطمع»، ورسام علي عن دوره في «تطيل».

وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد يوسف، ومجدي محفوظ، ويحيى البدري.