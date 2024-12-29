الأرشيف والمكتبة الوطنية يدعو لتعزيز التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

يولي الأرشيف والمكتبة الوطنية الاستدامة أهمية كبيرة في منصة «ذاكرة الوطن»، التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة، ويتجلى هذا الاهتمام بالصور التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة الإماراتية بالاستدامة قولاً وفعلاً، وتظهر الصور التاريخية والمواد الفيلمية في المنصة اهتمام المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالقضايا البيئية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

يوثق ركن الاستدامة في منصة «ذاكرة الوطن» اهتمام الشيخ زايد بالثروة المائية، وعبقريته الزراعية التي تجسدت في مشروع جزيرة السعديات وما أثمره من خضار وفواكه، وتفقده للمناطق الزراعية المستصلحة والمناطق التي يمكن استصلاحها في العين؛ وفي منطقة الظفرة، واهتمامه بصيانة الأفلاج، وبالبيئة في جزر الإمارات، ويفرد ركن الاستدامة جزءاً منه لمجسم طبيعي للتربة التي يمتد عليها اللون الأخضر متمثلاً ببعض الأشجار والنباتات. ومع مرور الزمن تحولت الاستدامة إلى جزء أصيل في الموروث الثقافي للدولة، فأخذت القيادة الرشيدة على عاتقها تعزيز الاستدامة، إذ سارت على نهج المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فسعت جاهدة للمحافظة على إرث الاستدامة ونقله بتفاصيله للأجيال، وهذا الاهتمام تمّ تتويجه بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، لتسليط الضوء على موروث الدولة الغني في هذا المجال، ومن ثم توجيه سموه بتمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 أيضاً.

حلول صديقة للبيئة

تشير الصور التي اختارها الأرشيف والمكتبة الوطنية من أرشيف الصور ومن أرشيف الرئاسة لديه، والمواد الفيلمية القصيرة التي تبث على شاشة كبيرة في ركن الاستدامة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ استراتيجيتها لحماية البيئة، مستلهمة رؤية المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الاستدامة، وتوثق الصور حرص القيادة الرشيدة على البيئة ومواردها. وتؤكد منصة «ذاكرة الوطن» أن دولة الإمارات تسعى إلى إرساء دعائم رؤية مستدامة للأجيال القادمة، إذ تعمل على تطوير مدن ذكية، وعلى ابتكار حلول صديقة للبيئة، وهي تنفذ العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة.

التكيف مع البيئة

تبرهن منصة «ذاكرة الوطن» بمحتواها على أن الاستدامة في دولة الإمارات قد تجسدت منذ القدم، حيث نجح الآباء والأجداد بالتكيف مع البيئة، واستطاعوا أن يحافظوا على مواردها الطبيعية؛ وتتضافر الصور التاريخية والمواد الفيلمية التي توثق الاهتمام المستمر بالاستدامة لتحقق هدفها في تعزيز المعرفة والوعي البيئي، وسبل المحافظة على البيئة لدى رواد المنصة.