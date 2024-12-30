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اختتام الدورة الشتوية لنادي الإمارات العلمي

اختتام الدورة الشتوية لنادي الإمارات العلمي
31 ديسمبر 2024 01:55

دبي (الاتحاد)

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اختتم نادي الإمارات العلمي أمس، فعاليات الدورة الشتوية لعام 2024 بحفل ومعرض علمي مميز، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، والمهندسة مريم بن ثاني، عضو مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي، وحشد من أولياء الأمور والمهتمين.
 شهدت الدورة برنامجاً تدريبياً مكثفاً شمل 20 ورشة عمل مبتكرة تم تخصيص 10 ورش للطلاب و10 ورش للطالبات، و100 محاضرة تعليمية تغطي مجالات متعددة من مجالات الثورة الصناعية الرابعة والمهارات الإبداعية، ومن أبرزها: الأمن السيبراني - الكيمياء العامة - الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وذكر بلال البدور أن هذه الدورة من النشاط الشتوي لنادي الإمارات العلمي تميزت بالحماس من مختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً، وما لفته وجود بعض أولياء الأمور الذين كانوا في يوم من أيام من منتسبي النادي يصطحبون اليوم أولادهم للمشاركة والتفاعل مع الأنشطة، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز.
وأكد بلال أن هذه الثمرة من النجاح نتاج جهد وعمل إداري وفني وعملي أتت نتائجه بشكل مشرف، وقد أتاح النادي للذكور والإناث تعلم مختلف المهارات في الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.

نادي الإمارات العلمي
عيسى البستكي
الثقافة
دبي
النادي العلمي
الأمن السيبراني
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