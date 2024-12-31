استكشاف العالم في «ملتقى التصوير الفوتوغرافي»

دبي الاتحاد)

افتتحت ندوة الثقافة والعلوم ملتقى التصوير الفوتوغرافي الأول، بحضور الشيخ خليفة بن حريز بن خليفة آل مكتوم، وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، والمهندس رشاد بوخش وعلي الشريف ومريم بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة، والكاتب عبدالغفار حسين، ود. رفيعة غباش، ود. عبدالرزاق الفارس، وخالد الجلاف، والإعلامي ظاعن شاهين، وحشد من المهتمين.

وأكد بلال البدور أن ندوة الثقافة والعلوم كرست أنشطتها لتشجيع المواهب والكفاءات في جميع المجالات، الثقافية والأدبية والعلمية، ودعم وتنشيط الحركة الثقافية، وترسيخ المفاهيم الثقافية الإيجابية، من خلال مختلف الفعاليات الفكرية والأدبية والفنية. وباعتبار أن الصورة تعكس روح المجتمع، وتتحدث عن مفردات الحياة من حولنا، ولأنها تؤثّر فينا بدرجات متباينة، لما تمثله من ثراء ارتأت الندوة تنظيم ملتقى سنوي للتصوير الفوتوغرافي، يضم مجموعة من أبناء الإمارات الهواة والمحترفين.

وأضاف البدور أن المعرض يأخذ المشاهد في رحلة بصرية عبر الجبال الشاهقة والبحار العميقة والمناظر الطبيعية الساحرة والحرف والأشخاص، لتسلط الضوء على التنوع الجغرافي والبيئي والإنساني في مختلف أنحاء العالم.

شارك في المعرض ثلاثة من المصورين المحترفين من أبناء الإمارات، وهم يوسف أمين محمد الهرمودي، ومحمد أهلي، وعبيد علي السادة.