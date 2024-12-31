«العويس الثقافية».. 40 نشاطاً نوعياً خلال 2024

دبي (الاتحاد)

شهد عام 2024 العديد من الفعاليات الثقافية البارزة التي نظمتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وحققت نجاحاً كبيراً في أهدافها الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة بتنوع أطيافها، وأسهمت في خلق حراك ثقافي مميز استهدفت فيه مختلف شرائح المجتمع.

وتمكنت المؤسسة من تحقيق نجاح كبير تجسد في تنظيم ما يفوق (40) نشاطاً نوعياً على مدار العام، تنوعت بين الفنون والأدب والموسيقى، واستقطبت خلالها جمهوراً من المهتمين والنخبة المثقفة الذين يعتبرون الشريك الأساسي في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.

غير أن العلامة الأبرز كانت في اعتماد منظمة اليونسكو عام 2025 عاماً للاحتفال بمرور مائة عام على ولادة الشاعر سلطان العويس، حيث رصدت المؤسسة ميزانية خاصة للاحتفال بهذه المناسبة، وتزامناً مع الحدث الكبير تم رفع قيمة الجائزة من 120 ألف دولار أميركي إلى 150 ألف دولار أميركي ليصبح مجموع الجوائز 750 ألف دولار أميركي، وذلك بدءاً من الدورة 19.