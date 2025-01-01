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التعليم والمعرفة

مهرجان الشارقة للشعر العربي ينطلق الاثنين المقبل

مهرجان الشارقة للشعر العربي ينطلق الاثنين
1 يناير 2025 13:16

 تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، يوم الإثنين المقبل وحتى يوم  12 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 70 شاعرا وشاعرة وناقدا وإعلاميا يمثلون الدول العربية وعدد من الدول الأفريقية.  
ونقلت وكالة أنباء الإمارات ( وام )  اليوم الأربعاء عن عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن المهرجان يضم ركنا لتوقيع دواوين شعرية لمجموعة من المبدعين، ويطل القراء العرب على 12 اسما جديدا لفائزين في الدورة الثالثة من جائزة القوافي الذهبية ساهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي خلال 12 عددا لعام .2024 ويصاحب المهرجان ندوة فكرية بعنوان "الشعر العربي من الثبات إلى التحول" ليتعرف الجمهور من خلال مجموعة بحوث ودراسات نقدية على أبرز القضايا التي تتصل بالشعر العربي. ولفت إلى أن الدورة الحالية ستكرم شاعرين بجائزة الشارقة للشعر العربي بدورتها الـ13 ، ساهما بنتاجهما الإبداعي في رفد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الشعرية اللافتة وهما الشاعر طلال الجنيبي من الإمارات والشاعر حسين العبدالله من سوريا .

وأشار العويس إلى مشاركة شعراء أفارقة يمثلون دول السنغال ومالي والنيجر وتشاد ، مؤكدا أن استضافة شعراء من دول أفريقية يؤشر إلى انفتاح المهرجان على آفاق شعرية جديدة وتعزيزا لملتقيات الشعر العربي في أفريقيا.

ويتضمن حفل الافتتاح عرضا تسجيليا بعنوان "بيوت الشعر عشرة أعوام من العطاء، وقراءات شعرية لكل من الشاعر طلال الجنيبي "الإمارات، والشاعر حسين العبدالله "سوريا"، والشاعر طلال الصلتي "عمان"، بجانب تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي وهم فتحي بن بلقاسم نصري من تونس بالمركز الأول والدكتور أحمد جار الله ياسين من العراق بالمركز الثاني وإبراهيم الكراوي من المغرب بالمركز الثالث.

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وتشهد فعاليات المهرجان تكريم الفائزين بجائزة القوافي الذهبية - الدورة 3 في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بجانب أمسية شعرية وقراءات شعرية على مدى أيام المهرجان، وندوة فكرية تحت عنوان "الشعر العربي من الثبات إلى التحول" وذلك في قصر الثقافة .

المصدر: وام
مهرجان الشارقة للشعر العربي
الشارقة
سلطان القاسمي
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