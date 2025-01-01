انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي 6 يناير

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل، السادس من الشهر الجاري، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً يمثلون الدول العربية وعدداً من الدول الأفريقية.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «عزز مهرجان الشارقة للشعر العربي من الحضور الإبداعي على مدى 21 دورة، وشكّل فعلاً ثقافياً مهماً في الساحة الثقافية العربية، وتتمثل هذه الأهمية، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الشعراء العرب، وتشجيعهم نحو المزيد من إنتاج الشعر العربي الأصيل».

وأضاف العويس، قائلاً: «تشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 70 مبدعاً من مختلف الدول العربية تجمعهم الشارقة على حب الكلمة، وإلى جانب القراءات الشعرية يضم المهرجان ركناً لتوقيع دواوين شعرية لمجموعة من المبدعين، ويطلّ القرّاء العرب على 12 اسماً جديداً لفائزين في الدورة الثالثة من جائزة القوافي الذهبية، وقد ساهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي، خلال 12 عدداً لعام 2024، ويصاحب المهرجان ندوة فكرية تحت عنوان (الشعر العربي من الثبات إلى التحوّل) ليتعرف الجمهور من خلال مجموعة بحوث ودراسات نقدية على أبرز القضايا التي تتصل بالشعر العربي».

ولفت العويس إلى أن الدورة الحالية ستكرّم شاعرَيْن بجائزة الشارقة للشعر العربي (13)، ساهما بنتاجهما الإبداعي في رفد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الشعرية اللافتة، وهما: الشاعر طلال الجنيبي (الإمارات)، والشاعر حسين العبدالله (سوريا).

وأشار رئيس دائرة الثقافة إلى مشاركة شعراء أفارقة يمثلون دول السنغال، ومالي، والنيجر، وتشاد، مؤكداً أن استضافة شعراء من دول أفريقية يؤشر إلى انفتاح المهرجان على آفاق شعرية جديدة، وتعزيزاً لملتقيات الشعر العربي في أفريقيا.

وينطلق حفل الافتتاح في قصر الثقافة في الشارقة، حيث تبدأ الفعاليات بعرض تسجيلي تحت عنوان «بيوت الشعر» 10 أعوام من العطاء، يليه قراءات شعرية.